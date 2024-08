- La polizia mette in guardia contro gli squali del tetto

Avviso della Polizia dopo l'incidente nella regione Rhein-Lahn - Attenzione ai truffatori del settore edile noti come "squali del tetto"

A seguito di un incidente nella regione Rhein-Lahn, la polizia lancia un avviso su truffatori del settore edile - i cosiddetti "squali del tetto". Due uomini si sono spacciati per operaie e hanno suonato il campanello di una donna di 43 anni a Nassau nel pomeriggio di mercoledì, come riferito dalla polizia venerdì.

Hanno convinto la donna a sostituire i suoi canaletti di grondaia. La loro offerta: pagare solo i materiali, non la manodopera. "Dopo aver completato il lavoro sospetto, i responsabili hanno richiesto alla donna una somma esorbitante di €3.500", ha spiegato la polizia.

La richiesta di contanti rivela la truffa

Poiché gli uomini insistevano solo per il contante, la donna ha sospettato una truffa e ha chiamato la polizia. Gli ufficiali hanno arrestato gli uomini sul posto. È stata avviata un'indagine contro di loro per il sospetto di tentato frode, evasione fiscale e lavoro illegale. La polizia avverte dei truffatori del settore edile che spesso prendono di mira gli anziani, convincendoli di riparazioni urgenti e chiedendo pagamenti anticipati elevati. Il lavoro eseguito è solitamente scadente. Per prevenire simili casi di truffa, la polizia consiglia di assumere solo operai che si conoscono personalmente o che sono stati annunciati dalla propria amministrazione abitativa.

