- La polizia interrompe un'indagine sulla droga

Le forze dell'ordine stanno indagando su reati legati alla droga a seguito di una festa illegale in Girkenroth, nel distretto del Westerwald. Gli agenti sono stati chiamati nella zona boschiva al mattino e hanno trovato 15 persone, molte delle quali in possesso di droga, tra cui anfetamine, hanno detto le autorità. La festa è stata interrotta e sono state presentate 13 denunce penali, principalmente per violazioni della legge sulle droghe. Un partecipante è stato portato nel carcere di Koblenz per un mandato in sospeso.

Gli agenti coinvolti nelle indagini stanno lavorando instancabilmente per raccogliere prove relative ai reati legati alla droga. Dopo un'ulteriore indagine, è stato scoperto che diversi partecipanti avevano attrezzatura utilizzata per il consumo di droga.

