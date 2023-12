La polizia indaga sulla chiamata di spionaggio effettuata il giorno di Natale a casa di Marjorie Taylor Greene

Greene è intervenuto sui social media lunedì mattina, scrivendo su X: "Sono stato appena colpito. È tipo l'ottava volta. A Natale con la mia famiglia".

Lunedì, la centrale del 911 ha informato gli agenti che era arrivata una chiamata alla linea diretta per la prevenzione dei suicidi da parte di un uomo che forse chiamava da Rome, New York, affermando di aver sparato alla sua ragazza all'indirizzo di Greene in Georgia, Rome, Georgia, ha detto alla CNN l'esperta di informazioni della polizia Kelly Madden. Il chiamante aveva anche minacciato di uccidersi.

La polizia di Roma ha informato la squadra di sicurezza di Greene della telefonata mentre gli agenti si stavano recando a casa, secondo Madden, e gli è stato detto che non c'era nulla di strano nell'abitazione. Madden ha detto che gli agenti sono tornati indietro prima di arrivare alla casa.

"La mia polizia locale è la migliore e non dovrebbe avere a che fare con questo", ha aggiunto Greene nel suo post. "Li apprezzo molto e io e la mia famiglia siamo in uno spirito gioioso per celebrare la nascita del nostro salvatore Gesù Cristo!".

Loswatting è uno scherzo telefonico fatto alle autorità con l'esplicito scopo di attirarle in un luogo - di solito un'abitazione - dove si fa credere che sia stato commesso o sia in corso un crimine orribile. Questo provoca una risposta energica da parte della polizia locale o delle squadre SWAT, che non hanno modo di sapere che la chiamata è uno scherzo.

Il repubblicano Brandon Williams ha dichiarato in un post su X che anche lui è stato oggetto di swatt il giorno di Natale.

"La nostra casa è stata oggetto di un'azione di swatting questo pomeriggio", ha dichiarato il repubblicano di New York. "Grazie ai deputati e ai poliziotti che mi hanno contattato prima di arrivare. Sono andati via con biscotti fatti in casa e noci speziate! Buon Natale a tutti!".

La CNN ha contattato l'ufficio dello sceriffo della Contea di Cayuga e la Polizia di Stato di New York per un commento.

Nell'agosto del 2022, la CNN aveva riferito che la polizia aveva risposto a ripetuti episodi di spionaggio a casa di Greene. Il mese scorso, un uomo della Georgia è stato accusato di aver minacciato di uccidere Greene, la sua famiglia e il suo staff.

"Non è la prima volta che riceviamo una chiamata di questo tipo", ha detto lunedì Madden. "Abbiamo un buon rapporto con la sua scorta, ed è stato stabilito che non c'era alcuna emergenza".

Greene è il rappresentante degli Stati Uniti per il 14° distretto congressuale della Georgia, che comprende Roma. L'ardente conservatrice è stata talvolta criticata dalla sinistra per i suoi commenti controversi e divisivi. Ha anche affrontato il contraccolpo di quelli della destra del suo partito, quando all'inizio dell'anno è stata rimossa dall'ultraconservatore House Freedom Caucus per aver criticato i suoi colleghi del caucus e per essere rimasta fedele alla leadership repubblicana.

Melanie Zanona, Manu Raju e Annie Grayer della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com