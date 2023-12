La polizia indaga su un episodio di insulti razzisti nei confronti delle famiglie dei calciatori della Premier League

I giocatori del Brentford Ivan Toney e Rico Henry hanno twittato le accuse contro i tifosi non identificati dopo la partita al Goodison Park.

"Di solito non parlo mai di cose che non danneggiano fisicamente me o la mia famiglia, ma vedere mia madre sconvolta dopo aver subito un abuso razziale da parte di alcuni tifosi dell'Everton mi ha fatto venire il fuoco allo stomaco", ha scritto Henry.

"Farò qualsiasi cosa per loro e qualsiasi cosa sia necessaria per far punire la piccola minoranza! Questo non è accettabile e deve essere indagato immediatamente".

Allo stesso modo, Toney ha scritto: "E per l'uomo che ha abusato razzialmente della mia famiglia Il [sic] farò tutto il possibile per farti ottenere la punizione che meriti".

Sia l'Everton che il Brentford hanno rilasciato dichiarazioni su Twitter per condannare l'incidente.

"Non c'è posto nel calcio - o nella società - per il razzismo", ha scritto l'Everton.

"Stiamo assistendo la polizia del Merseyside per garantire che l'individuo sia identificato e trattato in modo appropriato".

Assolutamente non c'è posto per l'odio

Nel frattempo, il Brentford ha dichiarato di essere a conoscenza dell'incidente e di aver fatto rapporto sia all'Everton che alla polizia.

"Il Brentford FC condanna con la massima fermezza ogni forma di discriminazione e di abuso razzista", ha scritto.

"Offriremo il nostro sostegno alle famiglie di Rico e Ivan e collaboreremo pienamente alle indagini e a qualsiasi procedimento legale successivo".

La polizia del Merseyside ha dichiarato che sta indagando sulle segnalazioni e che collaborerà con l'Everton per trovare i "responsabili e consegnarli alla giustizia".

"Non importa per quale squadra di calcio si tifi, non c'è assolutamente posto per l'odio in nessuna circostanza nel Merseyside", ha dichiarato l'ispettore Catherine Cox in un comunicato.

Il Brentford ha vinto la partita per 3-2 in un incontro drammatico, con un colpo di testa di Henry nel secondo tempo che ha sigillato la vittoria mentre l'Everton ha finito la partita in nove uomini.

Fonte: edition.cnn.com