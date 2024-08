- La polizia ha trovato una pistola senza etichetta.

Gli agenti di polizia hanno scoperto un fucile non contrassegnato durante una perquisizione in un appartamento a Neubrandenburg. Due uomini, di 22 e 28 anni, che vivono nell'appartamento, sono ora sotto indagine per violazione delle leggi sulle armi e danni alla proprietà, come riferito dalla polizia. Le armi da fuoco devono essere contrassegnate con il nome del fabbricante e il numero di serie.

Gli agenti sono stati inizialmente allertati da un problema diverso. Una cornice di finestra è stata gettata dall'edificio residenziale del quinto piano sulla striscia verde di fronte all'edificio. Durante l'indagine sulla presunta fonte della finestra, hanno trovato l'arma e una nuova bicicletta da montagna fissata con un lucchetto. Gli uomini non sono stati in grado di fornire prove di proprietà, portando la polizia a credere che la bicicletta fosse rubata.

Durante le indagini, la polizia ha notato ulteriori danni all'appartamento, indicando potenziali danni alla proprietà oltre alla cornice della finestra. La nuova bicicletta da montagna, senza documenti di proprietà chiari, ha ulteriormente aumentato i sospetti di danni alla proprietà e furto.

