- La polizia ha trovato grandi quantità di denaro.

Agenti della polizia di frontiera hanno scoperto grandi quantità di denaro contante in viaggioatori nella Bassa Baviera e nell'Alta Baviera in due casi. C'è il sospetto di riciclaggio di denaro, ha annunciato la polizia. La polizia criminale ha preso in carico le indagini.

Uomini non possono spiegare grandi quantità di denaro

Mercoledì, gli agenti hanno fermato un autista di 32 anni che viaggiava verso la Repubblica Ceca con un compagno di 41 anni in un parcheggio sull'A6 vicino a Pleystein (distretto di Neustadt an der Waldnaab). Nella macchina, la polizia ha trovato contanti nell'ordine delle centinaia di migliaia in vari nascondigli. L'autista non ha fornito spiegazioni o prove convincenti sull'origine del denaro.

Un giorno dopo, gli agenti in borghese hanno fermato un 33enne su un treno da Francoforte a Vienna. Nella borsa dell'uomo, gli agenti di Passau hanno trovato diversi mazzi di contanti - in totale circa 40.000 euro. Il 33enne non ha fornito una ragione plausibile per l'origine e l'uso del denaro.

La polizia sta indagando su possibili attività di riciclaggio di denaro, date le grandi quantità di contanti trovate senza spiegazioni sufficienti da parte dei soggetti coinvolti. In entrambi i casi, la mancanza di origini credibili per le consistenti somme di denaro fa sospettare il riciclaggio di denaro.

