La polizia ha fatto irruzione nell'ultima generazione.

A causa di attivisti climatici che si sono incollati alle piste dell'aeroporto di Francoforte, oltre 200 voli sono stati cancellati di recente - proprio durante il picco della stagione delle vacanze. Questo azione ha ora avuto conseguenze per il gruppo Ultima Generazione.

Due settimane dopo il blocco dell'aeroporto di Francoforte da parte del gruppo Ultima Generazione, sono in corso perquisizioni della polizia in tutta la Germania. Il gruppo ha segnalato perquisizioni a Berlino, Lipsia, Friburgo, Halle e Mannheim. Un portavoce della polizia di Francoforte ha confermato che ci sono perquisizioni su scala nazionale a seguito dell'azione all'aeroporto alla fine di luglio, comprese quelle a Berlino, come riportato dalla polizia locale.

Il 25 luglio, otto attivisti si sono incollati alle piste dell'aeroporto per protestare per una migliore protezione del clima, bloccando le piste nel frattempo. Secondo l'operatore aeroportuale Fraport, circa 230 dei 1400 voli previsti sono stati cancellati di conseguenza.

La polizia federale ha dichiarato al momento che gli attivisti rischiano accuse di messa in pericolo del traffico aereo, violazione di proprietà, danneggiamento criminale e violazione della legge sull'assembramento.

Riguardo alle perquisizioni, il gruppo ha dichiarato giovedì che si tratta di "un tentativo di intimidazione che ha conseguenze traumatiche per le persone". La polizia "ha fatto irruzione" nelle stanze alle 6:30 del mattino e ha prelevato campioni di DNA dai "protestatori pacifici" negli appartamenti, hanno scritto gli attivisti.

Le azioni degli attivisti climatici all'aeroporto di Francoforte, che hanno comportato la cancellazione di oltre 230 voli, hanno sollevato preoccupazioni sulle metodologie dell'attivismo ambientale. Di conseguenza, l'impatto climatico di questi eventi sotto l'emergenza climatica è un argomento di discussione in corso.

