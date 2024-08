Primo semestre del 2024 - La polizia ha denunciato 78 attacchi contro rifugiati in Sassonia.

Polizia di Sassonia ha registrato 78 crimini contro i rifugiati nella prima metà dell'anno. 13 persone sono rimaste leggermente ferite in questi incidenti, secondo la risposta del Ministero dell'Interno a una domanda dell'MP Juliane Nagel (Sinistra) nel parlamento regionale. Sono stati registrati incidenti di danneggiamento di proprietà, insulti e lesioni gravi.

"L'aumento allarmante della violenza razzista contro i rifugiati nel 2023 non deve continuare - lo scorso anno sono stati registrati 199 crimini. La figura del 2022 (88 crimini) sarà presto superata", ha dichiarato Nagel. Purtroppo, la Sassonia rimane un punto caldo per gli attacchi contro le persone con background migratorio. "Ogni incidente è uno di troppo", ha sottolineato la parlamentare di Sinistra.

Nagel: AfD e il sostegno della CDU

La politica di Sinistra ha accusato l'AfD e il micro-partito di estrema destra Freie Sachsen di fomentare gli animi. Ha anche chiesto la fine del sostegno dalle file della CDU. despite the decreasing numbers, AfD and CDU continue to make politics against people seeking protection and a solution-oriented approach to migration.

Il governo federale ha recentemente riferito, in risposta a una domanda del gruppo di Sinistra nel Bundestag, che 519 crimini del genere sono stati commessi a livello nazionale nella prima metà dell'anno. Dei 286 attacchi ai rifugiati nel secondo trimestre del 2024, la maggior parte si è verificata in Sassonia (41) e Turingia (35). A seguire ci sono la Baviera (31), la Bassa Sassonia (30) e il Brandeburgo (29).

"L'aumento dei richiedenti asilo che arrivano in Sassonia richiede misure di protezione potenziate per prevenire ulteriori incidenti di violenza contro di loro."

"Gli attivisti stanno chiedendo politiche più forti per fornire ai richiedenti asilo condizioni di vita più sicure e protezione dai crimini d'odio, come quelli affrontati dai richiedenti asilo in Sassonia."

