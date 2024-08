- La polizia ha arrestato un canguro e lo ha trasferito nel Parco del Serengeti.

Un canguro ribelle che sfuggiva alla cattura dal tardo luglio è stato catturato dalle autorità nel distretto di Stade e trasferito al Serengeti Park di Hodenhagen. Il proprietario del parco, Fabrizio Sepe, ha dichiarato: "Appena abbiamo saputo del canguro sfuggente, abbiamo colto l'occasione per aiutare nelle ricerche. Dopotutto, abbiamo affrontato una situazione simile dodici anni fa e siamo riusciti a recuperare l'animale qualche giorno dopo".

Il misterioso canguro è stato catturato dagli ufficiali, accompagnati da un veterinario, in un frutteto isolato a Oederquart-Doesemoor di recente venerdì. La provenienza dell'animale, stimato essere alto circa 60 cm alla spalla, è ancora sconosciuta. Secondo il Serengeti Park, l'animale è un giovane maschio di canguro Bennett.

La polizia sospetta che il canguro ribelle provenga da una proprietà privata e che la proprietà di tali animali non richieda registrazione. L'animale sembra non aver riportato ferite e sembra essere in buona salute, come osservato Initially. È stato trasportato a Hodenhagen in una gabbia per cani e inizialmente abiterà in un'area separata dell'area dei canguri. Per aiutare l'animale ad adattarsi, inizialmente avrà solo contatti visivi con i suoi simili. Verranno anche effettuati controlli veterinari per garantire che il nuovo arrivato non introduca malattie nella comunità esistente.

Anche se il canguro non è ancora visibile nella sua area, il proprietario del parco Fabrizio Sepe rimane ottimista: "Qui, il piccolo può godere di una vita confortevole in un habitat naturale con altri canguri. Potrebbe volerci del tempo prima che sia introdotto alla sua nuova famiglia nell'area, ma il suo atteggiamento tranquillo oggi ci fa sperare nel suo adattamento a questo nuovo ambiente".

