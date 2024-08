La polizia federale registra altri attacchi con coltello - Faeser vuole agire in fretta

La Polizia Federale tedesca registra solo una parte degli incidenti nel paese. È responsabile della sicurezza delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti e delle frontiere. Secondo il "BamS", la Polizia Federale ha registrato 197 casi aggiuntivi nella prima metà dell'anno in cui sono state portate ma non utilizzate lame, oltre ai crimini violenti legati ai coltelli. In totale, ne sono stati registrati 467 casi alle stazioni ferroviarie.

Secondo le statistiche nazionali della criminalità della polizia, il numero di ferite gravi e pericolose causate da coltelli lo scorso anno è stato di 8.951 casi, quasi 800 in più rispetto al 2022.

Dopo una serie di attacchi con coltelli negli ultimi mesi, il ministero di Faeser ha confermato piani concreti per stringere le leggi sulle armi, in particolare quelle relative ai coltelli. "Vogliamo limitare il porto di coltelli in pubblico a una lunghezza di lama di sei centimetri, invece dei dodici attuali", ha scritto Faeser domenica sul servizio online X. "Vogliamo introdurre un divieto generale per i coltelli a serramanico pericolosi".

Il ministro ha detto al "BamS" che limiterà ulteriormente il porto di coltelli negli spazi pubblici nella nuova legge sulle armi. Le eccezioni dovrebbero riguardare solo i coltelli da cucina "in contenitori chiusi dopo l'acquisto". Il ministero degli Interni presenterà le modifiche corrispondenti alla legge sulle armi "a breve".

In precedenza, i Länder avevano richiesto un inasprimento simile. Faeser ha ora invitato i comuni a creare più "zone pubbliche prive di armi e coltelli". I divieti di coltelli "devono essere applicati in modo coerente, come fa la Polizia Federale con i controlli alle stazioni ferroviarie", ha detto.

Il ministro degli Interni della Baviera, Joachim Herrmann (CSU), ha criticato i piani di Faeser come "politica simbolica". Ha dubitato che ulteriori divieti di coltelli potessero risolvere il problema dei crimini con i coltelli: "Ad esempio, l'orribile attacco con il coltello a Mannheim è stato compiuto con un coltello il cui possesso è già proibito dalla legge attuale", ha detto al "Münchner Merkur" (edizione del lunedì).

In Germania, l'acquisizione e il possesso di certi coltelli, come i coltelli a farfalla, sono già proibiti. Le violazioni possono comportare una pena detentiva fino a tre anni o una multa. Secondo il ministero federale degli Interni, i coltelli con un meccanismo di apertura a una mano, detti coltelli a una mano, e i coltelli fissi con una lunghezza di lama superiore ai dodici centimetri non possono essere portati fuori dalla propria abitazione o proprietà. Le violazioni possono comportare una multa.

Non ci sono dubbi, gli incidenti legati ai coltelli in Germania sono allarmanti. Come ha sottolineato Faeser, la Polizia Federale ha registrato un aumento di questi casi, nonostante le regolamentazioni esistenti che proibiscono certi tipi di coltelli.

Leggi anche: