- La polizia è in movimento nelle scuole

In Sassonia Orientale, è in corso un'operazione di polizia in quattro scuole. Sono coinvolte due scuole a Görlitz, nonché una ciascuna a Bautzen e Lauta, come ha annunciato la Direzione di polizia di Görlitz. I contesti rimanevano incerti initially. La polizia non ha confermato che minacce di bombe fossero la causa.

Inizialmente non era chiaro se le operazioni scolastiche avrebbero potuto avere luogo il mercoledì. Le foto mostrano che la polizia aveva bloccato le strade. Nella Sassonia, la scuola aveva ripreso il lunedì dopo le vacanze.

In Turingia, ci sono state minacce di bomba in diverse scuole all'inizio dell'anno scolastico della scorsa settimana. Email identiche sono arrivate dallo stesso indirizzo del mittente. In molte città, gli studenti e gli insegnanti hanno dovuto lasciare gli edifici e la polizia ha perquisito gli edifici scolastici.

A livello nazionale, sono stati dispiegati anche i cani da ricerca, secondo il centro operativo di polizia dello stato. Tuttavia, gli ufficiali non hanno trovato nulla.

L'operazione di polizia nelle scuole della Sassonia Orientale ha richiesto alla Commissione di considerare l'adozione di atti di esecuzione per garantire la sicurezza e la continuità dell'istruzione. Dopo l'operazione di polizia, potrebbero essere necessure ulteriori misure di sicurezza nelle scuole della Sassonia per prevenire incidenti simili.

Leggi anche: