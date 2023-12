La polizia è alla ricerca di una donna del Colorado sospettata di aver ucciso i suoi due bambini

È stato emesso un mandato di arresto per Kimberlee Singler con l'accusa di omicidio e tentato omicidio dopo che il figlio di 7 anni e la figlia di 9 anni sono stati trovati morti in casa e la figlia di 11 anni è stata mandata in ospedale per essere curata per le ferite riportate, secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Polizia di Colorado Springs.

La task force del dipartimento per i criminali violenti è alla ricerca di Singler, 35 anni, da quando è stato emesso il mandato martedì, ha dichiarato la polizia. L'FBI sta collaborando alle ricerche, ha dichiarato alla CNN un funzionario degli affari pubblici dell'ufficio di Denver dell'FBI.

"Abbiamo alcune idee su dove potrebbe essere, ma riconosciamo che potrebbe essere ovunque", ha detto l'addetto alle informazioni pubbliche Ira Cronin.

Gli agenti sono intervenuti a casa di Singler poco dopo la mezzanotte del 19 dicembre, dopo aver ricevuto una chiamata al 911 per un furto con scasso. Cronin ha dichiarato alla CNN che la chiamata al 911 proveniva dall'interno dell'abitazione, anche se non ha potuto confermare chi l'avesse fatta.

"Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno osservato una donna adulta e una bambina di 11 anni che avevano riportato delle ferite", ha dichiarato il CSPD nel comunicato stampa. "Altri due giovani, una bambina di 9 anni e un bambino di 7, sono stati trovati deceduti nella residenza".

La madre e la figlia sopravvissuta sono state portate in ospedale, ha detto Cronin.

Singler è stata inizialmente considerata una vittima, in base alla denuncia iniziale di furto con scasso, ma è diventata un sospetto "nel corso dell'indagine", ha detto Cronin. "Finché non abbiamo avuto una causa probabile non siamo stati in grado di trattenerla per nessun motivo".

Secondo il comunicato, il furto con scasso si è rivelato "infondato".

Inizialmente la Singler aveva collaborato con la polizia dopo essere stata dimessa dall'ospedale. A un certo punto è diventata poco collaborativa e la polizia non è riuscita a mettersi in contatto con lei, ha detto Cronin.

La figlia di 11 anni è stata dimessa dall'ospedale pochi giorni dopo l'incidente. Si sta riprendendo dalle ferite e non è con la madre, ha aggiunto Cronin.

Singler è stata vista l'ultima volta il 23 dicembre, secondo il comunicato. La donna è accusata di quattro omicidi di primo grado e di due tentativi di omicidio. Le accuse per ogni presunto crimine sono state raddoppiate perché i bambini avevano tutti meno di 12 anni, secondo il comunicato.

La cauzione di Singler è fissata a 10 milioni di dollari.

"I dettagli del mandato d'arresto sono al momento secretati per ordine del tribunale e si prevede che saranno resi pubblici in un secondo momento", ha dichiarato la polizia nel comunicato.

Fonte: edition.cnn.com