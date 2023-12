La polizia è alla ricerca di un sospetto dopo una sparatoria mortale in un centro commerciale della Florida

Il capo della polizia di Ocala, Mike Balken, ha dichiarato sabato che la polizia ritiene che la sparatoria sia stata un atto di violenza mirato. Un uomo - identificato come David Nathaniel Barron, 40 anni - è stato trovato morto per le ferite da arma da fuoco in un'area comune all'interno del centro commerciale, mentre una donna ferita alla gamba dovrebbe sopravvivere.

Il sospetto è fuggito dal centro commerciale a piedi dopo la sparatoria, ha detto la polizia sabato, e Balken lo ha descritto come un uomo di colore che indossava pantaloni neri, una felpa con cappuccio e una maschera nera.

L'incidente è avvenuto al Paddock Mall appena due giorni prima di Natale, in un giorno che secondo gli analisti sarà secondo solo al Black Friday, grazie ai consumatori che fanno acquisti dell'ultimo minuto - sottolineando ulteriormente quanto sia diventata pervasiva la violenza delle armi in America, che si insinua in quasi tutti i luoghi della vita quotidiana.

Infatti, secondo il Gun Violence Archive, domenica mattina più di 42.000 persone sono morte a causa di armi da fuoco nel 2023. Di queste, più di 18.400 sono state vittime di un omicidio.

Nelle prime ore di domenica, la polizia ha diffuso diverse immagini di una "persona di interesse" per il caso, chiedendo ai cittadini se potessero identificare l'individuo, che è stato mostrato con abiti scuri, scarpe da ginnastica bianche e un cappello rosso.

Balken ha riconosciuto che c'erano "molte persone all'interno del centro commerciale" al momento della sparatoria, "il che significa che ci sono molti testimoni che potrebbero potenzialmente aiutarci a risolvere il caso".

La polizia ha inizialmente ricevuto una chiamata intorno alle 15.40 per spari multipli, ha detto Balken sabato in una conferenza stampa. La polizia ha risposto con una presenza massiccia dopo che la chiamata iniziale ha descritto l'incidente come uno scenario di "sparatoria attiva".

"Gli agenti sono entrati immediatamente nel centro commerciale e alla fine hanno scoperto che non si trattava di una situazione di sparatoria attiva", ha detto Balken.

La polizia ha incontrato le vittime e ha recuperato la pistola che si ritiene sia stata usata per la sparatoria, ha detto Balken.

Syriah Williams stava facendo shopping con la madre nel centro commerciale quando è avvenuta la sparatoria, ha raccontato la 18enne alla CNN.

"Abbiamo sentito uno sparo, poi una pausa, poi altri tre spari e il caos", ha detto in un messaggio, aggiungendo che i dipendenti del centro commerciale hanno aperto il magazzino sul retro e hanno ordinato a tutti di correre.

Il centro commerciale è rimasto chiuso fino a sabato sera, ha dichiarato il Dipartimento di polizia di Ocala su Facebook, anche se il parcheggio è stato riaperto per consentire alle persone di recuperare i propri veicoli.

Fonte: edition.cnn.com