- La polizia dotata di telecamere

Gli agenti di polizia in Turingia possono ora fissare le telecamere corporee ai loro uniformi durante i dispiegamenti. Con la consegna di due telecamere agli agenti della Squadra di Polizia di Stato di Erfurt, è iniziata la fase pilota per l'uso di queste 'telecamere corporee', come annunciato dal Ministero dell'Interno. Negli prossime settimane, saranno gradualmente introdotte in tutta Turingia. Inizialmente, saranno messi a disposizione 422 dispositivi per gli agenti di pattuglia, la polizia di quartiere e durante i dispiegamenti di polizia. Lo stato sta noleggiando questi dispositivi e gli accessori dalla società di produzione delle telecamere, con un costo di noleggio di circa 700.000 euro per due anni.

Le piccole telecamere video indossate sull'uniforme registrano sia video che audio ogni volta che c'è una minaccia alla vita o all'incolumità degli agenti di polizia o di terzi durante i dispiegamenti. Verranno anche utilizzate nella caccia ai criminali, durante i controlli alle persone e ai veicoli e ogni volta che la polizia deve utilizzare la forza immediata. La durata della memorizzazione delle registrazioni è limitata a un massimo di 30 giorni, con le registrazioni irrilevanti per l'accusa cancellate dopo 48 ore.

Il ministro: Una prova forte

L'uso di questa tecnologia era stato dibattuto in Turingia per anni. Dal punto di vista del Ministro dell'Interno Georg Maier (SPD), il lavoro degli agenti di polizia sarà reso più sicuro con le telecamere corporee. "Perché in caso di dubbio, ora hanno la prova per le situazioni contestate sulla scheda di memoria. E video e audio sono una prova forte che è difficile confutare".

Un'operazione di prova con telecamere più vecchie in due servizi di ispezione di Erfurt è iniziata a metà dicembre. A gennaio, lo stato ha emesso un bando per la nuova tecnologia. Sono state ricevute offerte da cinque società, secondo il ministero. In base alla domanda, potrebbero essere utilizzate fino a 1.211 delle telecamere video.

Leggi anche: