La polizia dice che il funzionario elettorale del Maine che ha rimosso Trump dal voto delle primarie è stato preso di mira in un incidente di swatting

Secondo la polizia, nessun residente si trovava nella casa di Manchester quando si è verificato l'incidente, intorno alle 20:25. Gli agenti della Polizia di Stato del Maine hanno "condotto un controllo esterno della residenza e una perlustrazione interna" della casa di Bellows su sua richiesta, ma non hanno individuato nulla di sospetto, secondo una dichiarazione rilasciata sabato.

Loswatting è una chiamata scherzosa fatta alle autorità con lo scopo di attirarle in un luogo - di solito un'abitazione - dove sono indotte a credere che sia stato commesso o sia in corso un crimine. Ciò comporta una risposta energica da parte della polizia locale o delle squadre SWAT, che non hanno modo di sapere che la chiamata è uno scherzo.

Bellows, democratica, giovedì ha rimosso Trump dal voto delle primarie del Maine del 2024, con una decisione basata sul "divieto di insurrezione" del 14° emendamento. Bellows ha sospeso la sua decisione in attesa che la Corte Superiore del Maine emetta una sentenza. La legge dello Stato stabilisce le scadenze per tale corte e, se la decisione viene appellata, per la Corte Suprema dello Stato, che dovrà agire entro la fine di gennaio.

Venerdì Bellows ha dichiarato alla CNN che il suo ufficio ha ricevuto minacce dopo la sua decisione.

"Abbiamo ricevuto comunicazioni minatorie", ha detto a Kaitlan Collins della CNN in "The Situation Room".

"Sono certamente preoccupata per la sicurezza delle persone che amo, delle persone che mi circondano e di quelle incaricate di proteggermi e di lavorare al mio fianco", ha aggiunto. "Detto questo, siamo una nazione di leggi, e questa è la cosa più importante. Quindi, mi sono concentrata sull'obbligo di sostenere la Costituzione".

In un post su Facebook, Bellows ha ammesso di aver ricevuto la chiamata della SWAT, affermando che lei e suo marito, Brandon, sono al sicuro e che venerdì non erano in casa quando "le minacce si sono intensificate" e il loro indirizzo è stato pubblicato online.

La Segretaria di Stato ha definito inaccettabile l'intercettazione della sua casa e le "comunicazioni minatorie senza sosta" che i suoi colleghi hanno ricevuto da venerdì.

"È stato progettato per spaventare non solo me, ma anche gli altri, per farli tacere, per mandare un messaggio", ha scritto.

La Polizia di Stato del Maine sta indagando sull'episodio di swatting avvenuto a casa di Bellows in collaborazione con altre forze dell'ordine.

La decisione di Bellows ha reso il Maine il secondo Stato a squalificare Trump dalla carica, dopo che all'inizio del mese la Corte Suprema del Colorado ha emesso la propria sentenza che lo ha rimosso dal voto. Altri ricorsi sono ancora in corso, anche in Oregon, mentre si avvicina il ciclo delle primarie del 2024.

