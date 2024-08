- La polizia di Osnabrück interrompe la sua associazione con la piattaforma X.

Il quartier generale della Polizia di Osnabrück, che copre le aree dal Osnabrück Land all'Emsland e Frisia orientale, ha scelto di cessare la diffusione di notizie tramite la piattaforma X, precedentemente nota come Twitter. Tutti i profili delle stazioni di polizia collegate verranno eliminati, come dichiarato dal quartier generale. Al contrario, la polizia si impegnerà direttamente con i residenti attraverso il proprio canale WhatsApp, fornendo informazioni sulle operazioni. Il quartier generale della Polizia di Osnabrück è il primo corpo di polizia a lasciare X.

Michael Maßmann, presidente della polizia di Osnabrück, ha dichiarato di non vedere alcun valore nella diffusione di informazioni sulle operazioni tramite X. Il quartier generale intende esplorare nuovi territori nella comunicazione di crisi. "Ci aspettiamo una portata più ampia e un'ampia gamma di utenti informati da questo cambiamento", ha spiegato.

Questa decisione riguarderà i profili delle ispezioni di polizia di Osnabrück, Emsland/Grafschaft Bentheim, Leer/Emden e Aurich/Wittmund. In precedenza, questi profili erano utilizzati per condividere aggiornamenti in tempo reale su proteste, eventi e importanti operazioni.

A partire dal 1° settembre, queste ispezioni saranno rappresentate su WhatsApp attraverso i propri canali. Inoltre, le autorità di polizia utilizzano piattaforme come Instagram, Facebook e LinkedIn per le relazioni pubbliche.

Il Ministero dell'Interno ha confermato che nessun'altra autorità di polizia in Bassa Sassonia sta attualmente pianificando di lasciare la piattaforma X. Ogni autorità ha l'autonomia di scegliere quali piattaforme social media, approvate dal Ministero dell'Interno, utilizzare per le relazioni pubbliche.

Il quartier generale della Polizia di Osnabrück, situato in Bassa Sassonia, è il primo corpo di polizia della regione a lasciare la piattaforma X. Le ispezioni di polizia di Emsland/Grafschaft Bentheim, parte della Bassa Sassonia, saranno rappresentate su WhatsApp a partire dal 1° settembre.

