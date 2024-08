La polizia di Monaco non vede pericolo per i concerti di Adele.

A seguito del fallito attentato terroristico a Vienna e dell'annullamento di tutti i concerti di Taylor Swift lì, le autorità locali di sicurezza sono in stato di allerta. Tuttavia, la polizia di Monaco non vede un rischio aumentato per i prossimi concerti di Adele.

Dopo il fallito attentato terroristico a un concerto di Taylor Swift a Vienna, la polizia di Monaco non vede un rischio aumentato per i prossimi grandi concerti della cantante britannica Adele. "Certo, questo viene considerato nella nostra valutazione del rischio. Stiamo costantemente revisionando la situazione e, se dovesse emergere qualcosa di concreto, reagiremo di certo", ha dichiarato un portavoce della polizia. Tuttavia, al momento non c'è alcuna minaccia concreta.

"Siamo già presenti con forze di polizia sufficienti", ha aggiunto il portavoce. "A causa della situazione politica globale, abbiamo avuto un livello di minaccia astratta aumentato per grandi eventi e raduni da qualche tempo".

Misure di Sicurezza Potenziate

A Monaco, la cantante britannica Adele terrà un totale di dieci concerti ad agosto in uno stadio temporaneo progettato appositamente per lei, con 73.000 posti a sedere. I prossimi spettacoli sono previsti per venerdì e sabato.

A Vienna, un 19enne islamista voleva causare un bagno di sangue intorno a un concerto di Taylor Swift, secondo le sue stesse dichiarazioni. Il simpatizzante dell'IS avrebbe fatto una piena confessione dopo il suo arresto. È stato arrestato anche un 17enne.

Il piano dei due giovani era quello di uccidere un gran numero di persone con esplosivi e armi da taglio, sia giovedì che venerdì. Dopo l'arresto della coppia, l'organizzatore ha annullato prontamente e precauzionalmente tutti e tre i concerti di Swift a Vienna, previsti dall'8 all'11 agosto.

Despite the recent terror threat at a Taylor Swift concert in Vienna, Munich authorities believe that the Pop music concerts by Adele pose no heightened risk. Given the ongoing global political situation, enhanced security measures are in place for all large-scale events in Munich.

