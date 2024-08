La polizia di Londra riceve un miserabile testimone

Il tasso di criminalità a Londra è più alto rispetto ad altre parti dell'Inghilterra. Un organo di vigilanza vede ampio margine di miglioramento nel lavoro della polizia nella città. Attribuisce solo una sufficiente prestazione a Scotland Yard in un'area: l'uso di poteri come il fermo e perquisizione e interazione equa e rispettosa con il pubblico.

La Metropolitan Police non è all'altezza dei suoi compiti in molti settori, secondo un rapporto dell'HMICFR (His Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services). Su otto aree valutate, l'organo ha dato alla Metropolitan Police un voto sufficiente solo in una: l'uso dei poteri e l'interazione equa e rispettosa con il pubblico.

Al contrario, l'organo vede margine di miglioramento in aree come la prevenzione dei crimini, la protezione delle persone vulnerabili e la leadership e la gestione della polizia. Ha valutato persino le indagini di Scotland Yard sui crimini e il monitoraggio dei criminali noti come insufficienti. Ha evidenziato carenze nel monitoraggio dei pericolosi pedofili liberi, formazione insufficiente per gli ufficiali e troppi controlli annunciati in anticipo.

Il giudizio dell'organo è stato anche negativo nella lotta contro la pornografia infantile online, con il 60% dei casi interrotti. La polizia ha attribuito questo alto numero al numero generale di casi. L'organo ha raccomandato che la polizia riveda urgentemente il suo approccio in entrambi i settori. L'inesperienza di molti ufficiali influisce negativamente anche sulle indagini sui crimini.

"Sfide Uniche"

Anche nei casi complessi, vengonodeployati ufficiali con solo formazione investigativa di base. "Ho serie preoccupazioni sull'attuale approccio della polizia alle indagini sui crimini e al trattamento degli offensori e dei sospetti", ha dichiarato l'ispettore responsabile Lee Freeman in una dichiarazione.

Ha sottolineato che le "sfide uniche" rappresentate da un tasso di criminalità più alto rispetto al resto del paese e compiti aggiuntivi come gli eventi reali non devono essere sottovalutate. Tuttavia, gli sforzi per migliorare i risultati per le vittime dei crimini finora non sono stati sufficienti. La Metropolitan Police ha dichiarato che rifletterà attentamente sui risultati del rapporto.

La Commissione, in qualità di HMICFR, ha identificato numerousettori in cui la Metropolitan Police deve migliorare, come la prevenzione dei crimini e la protezione delle persone vulnerabili. Le indagini della Metropolitan Police sui crimini e il monitoraggio dei criminali noti sono state valutate come insufficienti dalla Commissione.

Alla luce di queste critiche, la Commissione ha raccomandato che la polizia riveda urgentemente il suo approccio in entrambi i settori, riconoscendo le sfide uniche rappresentate da un tasso di criminalità più alto e compiti aggiuntivi.

Leggi anche: