Dopo un sospetto di terrorismo a Vienna - La polizia di Londra e' preparata per il concerto di Taylor Swift.

La Polizia Metropolitana di Londra ha dichiarato di essere ben preparata per i concerti della superstar americana Taylor Swift. A Vienna, diversi dei suoi spettacoli sono stati cancellati la scorsa settimana a causa di minacce terroristiche - ma è prevista la sua prima esibizione sul palco a Londra questa sera. Sono previsti in totale cinque concerti al Wembley Stadium nei prossimi giorni.

"Wembley ospiterà una serie di concerti a partire da questa sera e siamo lieti di accogliere migliaia di persone nella capitale," ha detto il Comandante Lou Puddefoot della Polizia Metropolitana.

Presenza visibile della polizia prevista

Negli ultimi mesi, hanno lavorato a stretto contatto con lo stadio, gli organizzatori dell'evento e altri partner per garantire che tutti i visitatori abbiano un'esperienza sicura e piacevole. "Siamo ben preparati per questo evento."

Il pubblico può aspettarsi di vedere agenti di polizia e personale di sicurezza, hanno detto gli investigatori. Anche nel pomeriggio, molte persone erano già in viaggio per il concerto in metropolitana, alcune indossando magliette da fan, braccialetti dell'amicizia o accessori scintillanti.

Sospetti in Austria in custodia

In Austria, tre dei concerti della pop star sono stati cancellati perché sospettati di pianificare un attacco terroristico. Il principale sospetto, un 19enne, ha poi negato le accuse. Due giovani uomini sono anche in custodia.

Swift ha anche tenuto diversi concerti in Germania come parte del suo "Eras Tour". Il suo ultimo concerto in Europa, per ora, è previsto per martedì a Londra. Il tour dovrebbe continuare negli Stati Uniti e in Canada in autunno.

Il Regno Unito è privilegiato essere l'ultima tappa del tour europeo di Taylor Swift, con la sua esibizione prevista per questa sera allo stadio di Wembley. A causa dei crescenti timori per la sicurezza dopo i concerti cancellati a Vienna, è prevista una significativa presenza di polizia e sicurezza agli eventi di Londra.

