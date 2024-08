La polizia di Copenaghen è stata rinforzata per la guerra tra bande

Tre adolescenti svedesi sono stati arrestati in Danimarca con l'accusa di aver pianificato un omicidio. Gli investigatori danesi temono che una guerra tra bande possa peggiorare e hanno rafforzato la presenza della polizia nella capitale.

A causa di una guerra tra bande sospettata a Copenaghen, la polizia della capitale danese sta ricevendo rinforzi dalle zone circostanti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Ritzau. Gli investigatori avevano precedentemente designato due zone nella città dove saranno effettuati controlli aumentati nelle prossime settimane.

La polizia presume che ci sia un conflitto violento tra due gruppi criminali, uno dei quali è basato nel distretto cittadino di Indre Nørrebro, e l'altro è controllato dall'estero, come si legge in un comunicato. In diversi distretti, la presenza della polizia aumentata serve a prevenire ulteriori crimini. Gli investigatori temono uno spillover di violenza dalla Svezia, che è stata colpita da conflitti brutali tra membri di trafficanti di droga rivali per anni.

"Ha portato a diversi incidenti violenti", ha continuato il comunicato della polizia di Copenaghen. Gli investigatori ritengono che i colpi fatali sparati contro un 43enne nella città giovedì scorso siano collegati alla disputa. "Non possiamo e non tollereremo la violenza delle bande a Copenaghen, e quindi stiamo facendo tutto il possibile per prevenire incidenti simili", ha dichiarato il capo della polizia Søren Thomassen.

La guerra tra bande sta traboccando dalla Svezia?

In Danimarca, ci sono stati recentemente diversi incidenti in cui giovani sospetti svedesi sono stati accusati di aver tentato omicidi in Danimarca. Da soli tra mercoledì della scorsa settimana e lunedì di questa settimana, tre adolescenti svedesi sono stati accusati di aver tentato di sparare a persone in Danimarca, secondo l'agenzia di stampa Ritzau.

Due dei casi erano a Copenaghen, uno nella città di Kolding, circa 80 chilometri dal confine tedesco. Tutti e tre i sospetti avevano 16 e 17 anni e sono stati messi in custodia. Inoltre, la polizia danese ha confermato l'estradizione di un uomo e una donna che erano stati arrestati dalle forze di sicurezza svedesi al confine in relazione a un'esplosione a Copenaghen. Dovevano essere portati davanti al giudice sabato.

