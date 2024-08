- La polizia di Bochum è indignata per i gatti esposti al caldo

La polizia di Bochum ha espresso una insolita emozione per un incidente. Dopo aver trovato tre cuccioli di gatto in una scatola di cartone sigillata con il nastro adesivo al sole cocente, l'ufficio stampa ha espresso il suo stupore. "Potremmo discutere dei perché e dei percome, ma francamente, non riusciamo a comprendere una simile crudeltà!" si legge nella dichiarazione.

I cuccioli sono stati esposti a temperature superiori a 30°C. Gli agenti sul posto hanno rapidamente fornito acqua ai cuccioli disidratati e spaventati e li hanno consegnati ai servizi di protezione degli animali. La polizia sta ora chiedendo testimoni e informazioni sul proprietario.

L'atto di abbandonare i cuccioli in tali condizioni può essere classificato come una forma di crudeltà verso gli animali, un tipo di reato. La polizia sta attivamente indagando su questo caso di reato e sta cercando qualsiasi informazione rilevante.

