La polizia del Texas chiede al pubblico di identificare le persone nel video vicino al luogo in cui sono stati trovati morti un'adolescente incinta e il suo fidanzato

Sabato scorso è stata denunciata la scomparsa di Savannah Soto, 18 anni, e Matthew Guerra, 22 anni, e martedì sono stati trovati due corpi che corrispondono alle loro descrizioni in un'auto parcheggiata vicino a un complesso di appartamenti a San Antonio, ha dichiarato la polizia. I corpi erano lì da "alcuni giorni", ha detto la polizia.

Il medico legale ha identificato la vittima maschile come Guerra, dicendo che è morto per una ferita da arma da fuoco alla testa, secondo la polizia. La vittima incinta, anch'essa colpita mortalmente, non è stata ufficialmente identificata, ma il capo della polizia di San Antonio, William McManus, ha dichiarato giovedì di essere sicuro che il corpo appartenga a Soto.

Secondo il dipartimento di polizia di Leon Valley, Soto era incinta e aveva superato la data del parto quando ha saltato un appuntamento medico essenziale e la sua famiglia ne ha denunciato la scomparsa.

La polizia sta indagando sull'omicidio come caso di omicidio capitale.

Giovedì la polizia ha diffuso il video di sorveglianza di due individui alla guida di due auto diverse e ha chiesto aiuto al pubblico per identificarli.

Il video mostra un pick-up di colore scuro che rallenta fino a fermarsi in un parcheggio e una Kia Optima argentata che si ferma dalla direzione opposta. Una persona scende dal pick-up, si dirige verso la Kia e interagisce con l'autista prima di tornare al camion, come mostra il video.

L'Optima era l'auto delle vittime ed è lo stesso veicolo in cui sono stati trovati Soto e Guerra. Il video è stato girato qualche giorno prima della scoperta dei corpi, ha detto McManus.

Nel video è difficile capire cosa stiano facendo le persone. McManus ha detto che la polizia crede che l'uomo nel camion stesse facendo "qualcosa per pulire la fiancata dell'auto", anche se non può esserne certo.

"Speriamo che qualcuno sia in grado di identificare le persone che si vedono in questo video", ha detto il capo.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com