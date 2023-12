La polizia del Massachusetts si scusa dopo che un agente ha perquisito una scuola media alla ricerca di un libro LGBTQ

L'8 dicembre, un agente in borghese è stato scortato in un'aula della W.E.B. Dubois Regional Middle School verso la fine della giornata scolastica per cercare il libro, ha dichiarato il capo della polizia di Great Barrington Paul Storti in una dichiarazione inviata alla CNN.

"Dopo una breve conversazione con l'insegnante, l'agente è stato informato che il libro in questione non si trovava lì e non poteva essere trovato in quel momento", si legge nella dichiarazione.

"In qualità di capo della polizia di Great Barrington, mi scuso con tutti coloro che sono stati colpiti negativamente dal nostro intervento alla scuola media W.E.B. Dubois l'8 dicembre 2023", ha dichiarato Storti.

La polizia ha dichiarato di aver ricevuto una denuncia quel giorno da parte di una persona "che ha assistito a quelle che ha percepito come illustrazioni preoccupanti" in un libro dato agli studenti da un insegnante della scuola media.

La persona, che le autorità non hanno identificato, ha condiviso la foto di un'illustrazione che raffigurava personaggi animati che compivano atti sessuali l'uno sull'altro, ha detto la polizia.

I funzionari scolastici e la polizia hanno poi stabilito che l'illustrazione faceva parte di "Gender Queer: A Memoir" di Maia Kobabe, ha dichiarato Storti alla CNN. Il libro di memorie grafiche esamina il viaggio dell'autrice non binaria verso l'identità ed è stato uno dei libri più banditi o contestati dalle biblioteche scolastiche negli ultimi anni.

In una precedente intervista alla CNN, Kobabe ha incoraggiato le persone che descrivono il suo libro di memorie come inappropriato o pornografico a leggerlo per intero.

"Leggete tutto e giudicate voi stessi, non basatevi solo su uno o due piccoli spezzoni che avete visto sui social media", ha detto Kobabe alla CNN.

Storti ha dichiarato alla CNN che il suo dipartimento non aveva mai risposto a reclami simili prima d'ora. In un comunicato stampa ha dichiarato che "poiché questa denuncia è stata presentata direttamente al dipartimento di polizia, siamo obbligati e abbiamo il dovere di esaminarla ulteriormente".

"Nel corso degli anni, il nostro rapporto con le scuole è stato positivo e collaborativo, quindi abbiamo lavorato insieme alla scuola per cercare di gestire questa situazione delicata. Se il nostro coinvolgimento ha causato sfiducia e allarme, non era nostra intenzione. Vi assicuro che le nostre azioni non avevano l'obiettivo di privare nessuno di diritti o di influenzare i programmi scolastici", ha dichiarato Storti.

Il dipartimento di polizia e il procuratore distrettuale della contea di Berkshire, Timothy Shugrue, hanno stabilito che la questione doveva essere sottoposta al distretto scolastico, ha dichiarato Storti.

In un messaggio inviato martedì alla comunità scolastica, il sovrintendente del distretto scolastico regionale di Berkshire Hills Peter Dillon e Stephen Bannon, presidente del comitato scolastico regionale di Berkshire Hills, si sono scusati per come l'incidente è stato gestito dai funzionari scolastici.

"Di fronte a un'indagine di polizia senza precedenti su quella che dovrebbe essere una questione puramente educativa, abbiamo fatto del nostro meglio per servire gli interessi di studenti, famiglie, insegnanti e personale. Col senno di poi, avremmo affrontato quel momento in modo diverso. Ci dispiace. Possiamo fare di meglio per perfezionare e sostenere le nostre politiche esistenti. Ci impegniamo a sostenere tutti i nostri studenti, in particolare le popolazioni vulnerabili", hanno scritto Dillon e Bannon.

Il distretto ha in programma diverse riunioni per discutere dell'incidente, tra cui una riunione del comitato scolastico già programmata per gennaio, hanno dichiarato Dillon e Bannon.

Ruth Bourquin, avvocato senior dell'ACLU del Massachusetts, ha condannato le azioni della polizia affermando: "Questo incidente è profondamente preoccupante e rappresenta una grave escalation dei tentativi di una minoranza vocale di vietare i libri di e sulle persone LGBTQ, sulle comunità di colore e su altri gruppi emarginati".

Fonte: edition.cnn.com