- La polizia continua la ricerca di una persona scomparsa a Wannsee

La polizia sta ancora cercando una persona scomparsa a Wannsee di Berlino. Il 29enne era uscito in pedalò con gli amici mercoledì quando, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, è caduto in acqua e affondato sotto i loro occhi. Gli amici hanno allertato la polizia.

È seguita una ricerca intensiva di due ore, che ha coinvolto i vigili del fuoco, la polizia fluviale, i bagnini e i sommozzatori. Tuttavia, non è stata trovata alcuna traccia del giovane. Giovedì, la polizia ha continuato le ricerche. Se l'uomo non verrà trovato, le ricerche proseguiranno anche venerdì, con l'ausilio dei sommozzatori, come riferito.

Gli amici hanno espresso la loro preoccupazione alla polizia dopo la scomparsa del loro amico. Nonostante gli sforzi di più servizi di emergenza, il giovane scomparso non è ancora stato ritrovato e la polizia continua instancabilmente le ricerche.

Leggi anche: