- La polizia con i jet ski in azione - 10 razers fermati

Partygoers and revellers on party boats - la Polizia Fluviale di Berlino ha scoperto diverse violazioni durante un'operazione mirata. Dieci capitani appassionati hanno superato i limiti di velocità e diversi operatori di barche non avevano la licenza necessaria, come hanno riferito le autorità. Sono state controllate 22 barche da sport nell'arco di undici ore domenica.

Una foto su WhatsApp mostra un poliziotto su uno sci d'acqua in un canale di Berlino. Insieme ai colleghi su due barche, stava pattugliando per monitorare l'attività sull'acqua. L'assistenza è stata richiesta una volta a causa di un incidente nautico, come hanno riferito le autorità.

Polizia: Più disturbi acustici e violazioni di velocità

La Polizia Fluviale riferisce un aumento di disturbi acustici e violazioni di velocità sulle acque, che stanno portando a conflitti crescenti con i residenti, gli sportivi o coloro che cercano il relax. Con controlli intensificati durante la stagione degli sport acquatici, che va ufficialmente dal 1° aprile al 31 ottobre, la polizia mira a garantire la sicurezza sulle acque di Berlino.

La Croce Rossa Tedesca (DRK) è stata chiamata per 760 operazioni di salvataggio sulle acque di Berlino finora quest'anno. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Berlino è stato allertato 45 volte. Tuttavia, non può essere confermato se in tutti i casi segnalati ci fosse effettivamente una persona in acqua.

Lo scorso anno, la Polizia Fluviale di Berlino ha effettuato 4.128 controlli e ispezionato 8.188 barche da sport. In totale, sono state registrate 885 infrazioni amministrative nel 2023, con la maggior parte che si è verificata tra aprile e ottobre. 807 di queste erano collegate a violazioni marinare e 71 erano violazioni acustiche. Inoltre, la polizia ha sporto 337 denunce penali.

Il poliziotto sullo sci d'acqua era parte del team in pattuglia per prevenire le violazioni sui canali, come menzionato nel rapporto. La Polizia Fluviale di Berlino ha sottolineato la necessità di controlli intensificati per affrontare l'aumento di disturbi acustici e violazioni di velocità durante la stagione degli sport acquatici.

