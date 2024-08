- La polizia cerca il conducente della decappottabile.

Due a un ragazzo di 13 anni di Brema investito da una cabriolet a Rügen e rimasto gravemente ferito, la polizia continua a cercare il conducente dell'auto. "Stiamo ora controllando specificamente i proprietari delle cabriolet", ha dichiarato un portavoce della polizia di Stralsund alla dpa. Sono state ricevute numerose segnalazioni, che stanno ora essere seguite. Il ragazzo è ancora in ospedale per le sue ferite.

La sera di mercoledì, un conducente di cabriolet nel paese di Prora (comune di Binz) avrebbe deliberatamente accelerato verso il bambino. L'uomo sconosciuto poi è fuggito dalla scena. Si dice che l'ottavo studente della città anseatica, che era con altri sette studenti, abbia provocato il conducente con un gesto prima.

Ragazzo lanciato in aria

Il conducente poi ha fatto inversione dopo pochi metri e, secondo i testimoni oculari, avrebbe deliberatamente accelerato verso il ragazzo a alta velocità. Nella collisione frontale, lo studente è stato lanciato per diversi metri in aria prima di atterrare in un'area verde. È stato gravemente ferito e portato in ospedale in elicottero.

Il pubblico ministero di Stralsund ha rifiutato di commentare le indagini in corso venerdì. La polizia criminale ora indaga per sospetta lesione personale grave e fuga. La polizia fa appello ai testimoni e chiede anche al conducente di presentarsi.

In relazione all'incidente di Prora, si dice che il conducente provenisse da un paese all'interno del comune di Brema. Dopo questo incidente, la polizia chiede a chiunque abbia informazioni sul conducente, accusato di lesione personale grave e fuga, di presentarsi anche a Brema.

