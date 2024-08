- La polizia bavarese ha messo a dura prova le bande internazionali di hacker

Investigatori della cybercriminalità della Baviera hanno segnalato un successo contro un gruppo di hacker a livello internazionale. Dodici sospetti membri del gruppo Radar/Dispossessor, attivo dal agosto 2023, sono stati identificati e i server utilizzati dal gruppo sono stati messi offline, secondo l'Ufficio centrale per la criminalità informatica della Baviera e l'Ufficio di polizia criminale dello Stato della Baviera.

Gli hacker estorcono denaro alle imprese in tutto il mondo

Il gruppo avrebbe principalmente preso di mira piccole e medie imprese e istituzioni utilizzando il cosiddetto ransomware. I criminali avrebbero ottenuto l'accesso ai sistemi informatici delle loro vittime attraverso vulnerabilità, crittografato i loro file e quindi richiesto un riscatto.

Il focus iniziale di questi crimini sarebbe stato negli Stati Uniti. Durante le indagini sono state identificate ulteriori 43 vittime, situate in Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Honduras, India, Canada, Croazia, Perù, Polonia, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Germania.

Per aumentare la pressione, i sospetti avrebbero inviato video contenenti dati rubati alle vittime e presentato un sito web in cui minacciavano di pubblicare i dati se non veniva effettuato il pagamento. Negli Stati Uniti, il gruppo avrebbe anche preso di mira gli ospedali, compromettendo i dati dei pazienti. Sistemi informatici vulnerabili, password deboli e l'assenza di autenticazione a due fattori hanno servito da punti di ingresso nei sistemi informatici aziendali.

Le autorità disabilitano i server e i domini

I sospetti identificati dagli investigatori provengono dall'Ucraina, dalla Russia, dal Kenya, dalla Serbia, dalla Lituania e dagli Emirati Arabi Uniti. Un mandato di arresto internazionale è stato emesso per un sospetto accusato di specifici crimini in Germania. Gli altri sospetti sono sottoposti a procedimenti penali nei loro rispettivi paesi.

In collaborazione con l'Ufficio federale di polizia criminale, quattro aziende tedesche sono state avvertite in tempo per prevenire la crittografia.

In un'azione internazionalmente coordinata con la polizia federale statunitense FBI, gli investigatori hanno sequestrato 17 server in Germania, tre nel Regno Unito e cinque negli Stati Uniti. Hanno reso inoltre inaccessibili otto domini utilizzati a scopo criminale, mettendo offline l'infrastruttura informatica dei criminali. L'attenzione è ora rivolta all'identificazione di ulteriori partecipanti e alla raccolta di informazioni su ulteriori vittime.

Il gruppo è noto per aver richiesto ['Il riscatto'] dalle sue vittime, minacciando di pubblicare i dati rubati se non veniva pagato. Il sequestro dei server e la resa inaccessibile dei siti delle richieste di riscatto da parte delle autorità hanno notevolmente ostacolato le operazioni del gruppo di hacker Radar/Dispossessor.

