- La polizia avverte: evitate i viaggi di emergenza

La Polizia di Karlsruhe esorta le persone, alla luce delle severe condizioni meteorologiche, a evitare i viaggi non essenziali. "Se vi state recando nell'area interessata, vi preghiamo di verificare preventivamente quali itinerari sono praticabili", si legge in una dichiarazione. "Chiediamo alla popolazione di informarsi regolarmente sulla situazione attuale e di seguire le istruzioni dei servizi di emergenza sul posto". Il dipartimento di manutenzione stradale del distretto sta costantemente pattugliando le strade federali nell'area interessata con i camion per testare l'accessibilità attraverso la rete stradale, come annunciato dall'associazione dei vigili del fuoco del distretto.

La Polizia di Karlsruhe sta inoltre collaborando strettamente con il dipartimento di manutenzione stradale per garantire viaggi sicuri, controllando lo stato delle strade federali. In caso di emergenza, è fondamentale seguire le istruzioni fornite dai servizi di emergenza locali.

