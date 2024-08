La polizia arresta criminali in fuga in Baviera

Sollievo in Bassa Baviera. Il convitto di 24 anni è di nuovo in custodia. In precedenza aveva eluso i suoi scorti durante un permesso diurno. La polizia avverte e lo descrive come "estremamente pericoloso".

La polizia della Bassa Baviera ha catturato il convitto fuggiasco di Deggendorf. Lo hanno annunciato gli ufficiali. La ricerca pubblica del 24enne è stata interrotta. Intorno alle 23:30, l'omicida condannato è stato arrestato vicino a un supermercato nella città confinante di Plattling. Non ha opposto resistenza, secondo i resoconti della polizia. In precedenza, i suggerimenti del pubblico sono stati ritenuti aver condotto gli ufficiali sulla sua scia, come dichiarato nell'annuncio.

È riuscito a eludere i suoi due scorti durante un permesso diurno. Secondo il quotidiano "Bild", avrebbe dovuto essere al cinema. La polizia ha lanciato una ricerca pubblica e ha descritto l'uomo come "estremamente pericoloso". Al pubblico è stato consigliato di non avvicinarsi a lui o offrirgli un passaggio.

Il 24enne sarebbe stato condannato per omicidio, secondo "Bild". Nel 2021, avrebbe ucciso un compagno di stanza in un rifugio per senzatetto in modo brutale. Si dice che soffra di schizophrenia e credesse che il compagno di stanza fosse posseduto dai demoni. Per questo motivo, stava ricevendo cure all'ospedale distrettuale di Mainkofen, Deggendorf.

La polizia aveva emesso un avvertimento sul convitto fuggiasco pericoloso, invitando le persone a evitarlo. Al momento del suo arresto, il compito è stato assegnato alla polizia locale di Plattling.

