- La polizia appende manifesti dell'AfD a Francoforte

La polizia ha rimosso manifesti elettorali dell'AfD a Francoforte (Oder). Le indagini della procura sono state avviate per il sospetto utilizzo di simboli di organizzazioni anticonstitutional contro il parlamentare statale dell'AfD Wilko Möler, ha spiegato una portavoce dell'autorità. Il manifesto elettorale per il parlamentare dell'AfD mostra due adulti che alzano le braccia sopra tre bambini seduti. "Proteggiamo i vostri figli" è scritto sopra l'immagine.

La somiglianza del gesto delle braccia dei due adulti al saluto hitleriano ha portato la procura ad avviare le indagini. Indipendentemente dal risultato della procedura d'indagine, il manifesto - secondo la procura di Francoforte (Oder) - "mostra il simbolo di un'associazione anticonstituzionale e quindi è illegale", ha detto la portavoce. La polizia è obbligata a rimuovere le situazioni illegali. "Questo accade indipendentemente dal fatto che sia in corso un'indagine e come questa proceda", ha sottolineato la portavoce.

La polizia criminale si è orientata sulla valutazione della procura e ha fatto rimuovere i manifesti. Secondo le dichiarazioni della città, la polizia ha chiesto all'amministrazione comunale di aiutare in questo. Con diversi pompieri e un veicolo di soccorso, i manifesti rimanenti sono stati rimossi lunedì. Il politico dell'AfD Wilko Möler aveva già rimosso alcuni dei manifesti contestati su richiesta della polizia, secondo le dichiarazioni del suo partito. "Se l'associazione locale non agisce, la polizia lo farà", ha riflettuto un portavoce dell'associazione statale dell'AfD sulla richiesta della polizia.

Le indagini della procura sono state avviate per l'utilizzo presunto di simboli associati a organizzazioni estremiste. Nonostante l'indagine in corso, la polizia era obbligata a rimuovere i manifesti a causa della loro valutazione come simbolismo illegale di un'associazione anticonstituzionale.

Leggi anche: