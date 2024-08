- La polizia alla piscina all'aperto di Berlino-Steglitz

C'è stata un'altra intervento della polizia in una piscina pubblica di Berlino. Venerdì pomeriggio, diversi agenti di polizia sono stati inviati alla piscina dell'Insulaner a Steglitz. Secondo un ufficiale presente, sono stati allertati a causa di segnalazioni di una disputa. Come precauzione, è stato inviato un contingente più grande. Si dice che due uomini abbiano ricevuto un divieto - la polizia ha atteso che lasciassero la piscina. La situazione è stata risolta relativamente in fretta.

Lo scorso mese, la piscina pubblica di Gropiusstadt è stata chiusa prima del previsto a causa di una disputa tra giovani uomini. Altrimenti, quest'anno è stato relativamente tranquillo, forse a causa del tempo imprevedibile di giugno e luglio. Gli operatori della piscina hanno espresso soddisfazione per una revisione intermedia a metà luglio.

Negli ultimi anni, ci sono state occasionali interventi della polizia in piscine affollate nei giorni di caldo a causa di disturbi causati da giovani uomini o risse tra i bagnanti. Gli operatori della piscina hanno introdotto controlli di identità,派遣了更多的安全人员,在一些入口安装了摄像头,并更严格地执行了禁令。 La polizia si è posizionata più frequentemente davanti alla Columbiabad a Neukölln, alla piscina estiva di Pankow e alla piscina pubblica dell'Insulaner, dove si sono verificate la maggior parte degli incidenti.

