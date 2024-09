La Polaris Dawn di SpaceX e' pronta per il lancio, preparandosi per un'escursione extraterrestre.

Quattro individui intraprendono un viaggio avventuroso, finanziato privatamente nel quadro del progetto "Polaris Dawn". Il loro obiettivo è avventurarsi fino a 1400 chilometri dalla Terra, una distanza ultimo raggiunta durante le missioni Apollo sulla Luna negli anni '70. L'Orbitante Internazionale Stazione Spaziale (ISS) a circa 400 chilometri di altitudine serve come punto di riferimento.

Il miliardario Jared Isaacman guida questa missione fino a cinque giorni in collaborazione con il fondatore di SpaceX, Elon Musk. A Isaacman si uniscono i colleghi astronauti Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon. Dal Centro Spaziale Kennedy di NASA in Florida, decollano a bordo di un veicolo spaziale Crew Dragon trasportato da un razzo Falcon 9.

La capsula, di circa otto per quattro metri, ha una capacità per fino a sette individui per fino a dieci giorni. Il riposo e il sollievo sono offerti in sedili reclinabili, e comodità essenziali come un bagno sono situati dietro uno schermo di privacy.

Passeggiata Spaziale a 700 Chilometri di Altitudine

Un evento emozionante, una passeggiata spaziale, è prevista a circa 700 chilometri di altitudine. Qui, una società spaziale privata testerà una tuta spaziale tutta nuova per attività oltre il veicolo spaziale. Si tratta della "prima passeggiata spaziale commerciale", con migliorata mobilità grazie ai recenti progressi. Un display integrato nel casco, una telecamera e materiali innovativi per un efficace controllo della temperatura nelle fredde condizioni spaziali rendono questa tuta unica.

Le passeggiate spaziali hanno livelli di rischio più alti rispetto a starsene tranquilli all'interno dei veicoli spaziali. Gli astronauti devono affrontare la microgravità, gli sbalzi termici estremi, garantire l'approvvigionamento di ossigeno e proteggersi dalle radiazioni. Qualsiasi interruzione nell'approvvigionamento di ossigeno o separazione dal veicolo spaziale può portare a situazioni pericolose. Normalmente, le passeggiate spaziali nell'ISS si concentrano sulla manutenzione o sulla ricerca scientifica. Tuttavia, queste sono significative per le missioni sulla Luna e su Marte. SpaceX intende valutare queste tute per le missioni future sulla Luna e su Marte.

Gli astronauti intendono inoltre condurre progetti di ricerca, come l'analisi degli effetti del viaggio spaziale e delle radiazioni sulla salute umana. Inoltre, verranno esaminate le funzionalità di una tecnologia di comunicazione basata su laser dal programma di internet satellitare di SpaceX, Starlink.

NASA Ritarda i Preparativi per Marte

Originariamente previsti per il lancio, "Polaris Dawn" ha subito numerosi ritardi a causa delle cattive condizioni meteorologiche e dei timori dell'Agenzia Federale per l'Aviazione (FAA) dopo un precedente incidente durante un altro lancio.

"Per costruire una base lunare e una città su Marte, sono necessari migliaia di tute spaziali", hanno affermato i responsabili del progetto. Condurre questa passeggiata spaziale di prova gioca un ruolo chiave nello sviluppo di un design scalabile e durevole per le future missioni spaziali profonde mentre l'umanità si sposta verso l'esistenza multipianetaria.

La missione spaziale su Marte è la visione a lungo termine della NASA. Utilizzando il suo programma "Artemis", intende tornare sulla Luna, un'impresa che non si verifica da oltre mezzo secolo. La base lunare servirà come fondamento per le missioni su Marte.

La missione lunare prevista per novembre 2024 come parte di "Artemis 2" è stata posticipata da NASA a settembre 2025 a causa di problemi con il razzo e il veicolo spaziale. L'atterraggio lunare con equipaggio previsto in "Artemis 3" è stato inoltre posticipato a settembre 2026.

Lancio su Marte nel 2026 - secondo Musk

Al contrario, il CEO di SpaceX, Elon Musk, continua a vedere il lungo viaggio verso Marte già l'anno prossimo, sebbene temporaneamente senza equipaggio. "Il primo spacecraft diretto su Marte decollerà tra due anni durante la prossima finestra di trasferimento Terra-Marte", ha pubblicato Musk sulla sua piattaforma X nel fine settimana. Questi test valuteranno la fattibilità degli atterraggi su Marte.

"Se questi atterraggi si dimostreranno riusciti, le prime missioni con equipaggio su Marte sono previste quattro anni dopo", ha aggiunto Musk. Egli immagina una città autosufficiente su Marte entro due decenni.

La squadra di NASA osserva da vicino i test di SpaceX, poiché i risultati positivi potrebbero influenzare i propri piani per la missione su Marte. La NASA, con il suo programma Artemis, intende tornare sulla Luna entro il 2026, preparandosi per le future missioni su Marte.

Durante la missione, gli astronauti esamineranno la funzionalità della tecnologia di internet satellitare di SpaceX, Starlink, che potrebbe essere utilizzata per le comunicazioni durante le missioni spaziali profonde.

Leggi anche: