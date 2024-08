La pizza è sempre deliziosa.

Molti hanno una passione, e quella di Sven Teichmann non riguarda le auto veloci, nonostante sia un professionista di meccatronica automotive. La sua passione è per le pizze veloci. Con le sue strategie intelligenti e le ricette variegate, conquista un pubblico di fan in continua crescita.

Come soddisfare la tua voglia di pizza? Forse al tuo ristorante italiano preferito. O forse prendendo le pizze surgelate dal freezer del supermercato. Lasciamo da parte i servizi di consegna. E se provassi a fare la tua pizza fai da te? Molti si tirano indietro, trovando che sia troppo lavoro; spesso si usa la pasta acquistata in negozio a casa. Ma se vuoi superarti con una pizza casalinga croccante e calda, non sarebbe saggio affidarsi al maestro pizzafante fatto in casa, Sven Teichmann? È l'uomo dietro "Teichner's Pizza Palace", seguito da quasi mezzo milione di appassionati di pizza su Instagram.

Non molto tempo fa, Teichmann ha iniziato a condividere le sue pizze e la sua pasta sui social media - oggi è il creatore di contenuti pizza più influente. Per questo, l'ingegnere meccatronico formato ha lasciato il suo lavoro per trasformare la sua passione per la pizza in un lavoro. Per coloro che cercano ispirazione e ricette in un libro, Teichmann's primo libro di cucina offre le sue migliori ricette, istruzioni precise, diverse tecniche e molti segreti. "Pizza Obsession / Come fare la migliore pizza della tua vita a casa", pubblicato da Becker Joest Volk Verlag, è un omaggio alla pizza perfetta. "In questo libro ti porto in un viaggio culinario dove ogni capitolo è un'altra lettera d'amore per la pizza. Dalle meraviglie italiane classiche alle moderne interpretazioni creative: scopri con me le infinite sfaccettature di uno dei piatti più amati al mondo!" Chi può resistere a questo invito?

Il maestro della pizza per i principianti

Non c'è bisogno di convincere nessuno sulla pizza; è un piatto amato ovunque per giovani e vecchi. Anche se le migliori pizze si trovano ancora in Italia, principalmente a Napoli, la loro patria, Sven Teichmann rivela i segreti dei maestri pizza per affrontarli a casa. Si rivolge ai fan della pizza di tutti i livelli, dal principiante equipaggiato con una normale cucina a gas al semi-professionista esperto con un forno per pizza. I principianti sono particolarmente curati qui, poiché l'autore spiega nei dettagli i minimi particolari. Fornisce anche dimostrazioni visive delle sue abilità, con foto dettagliate che illustrano ogni passo e tecnica. "Impastare la pasta è ora il mio passatempo preferito", condivide lo chef tedesco. Fare la pasta del pane, perché quella della pizza è pane, è somehow terapeutico, rilassante e divertente da vedere mentre l'impasto si sviluppa e rivela tutto il suo potere. Alcuni, a richiesta della comunità della pizza, cercano usi alternativi per l'impasto eccellente; Teichmann include ricette per ciabatte, focacce, pane piatto e sottaceti in risposta.

Il libro è diviso in tre sezioni principali: impasto, salse e ricette di pizza. Copre l'intera gamma di pizza, dalla classica alle moderne interpretazioni. Oltre alle principali pizze salate come l'autentica italiana "Pizza Marinara", non sono dimenticate le varianti dolci come la pizza dessert "Sweet Blossom". I popolari Piccolinis surgelati sono qui chiamati "Teichnerinis" e sono garantiti per essere un successo alle feste.

Dalla Margherita alla pizza tascabile

La varietà di 18 varianti di impasto da sole riflette le infinite possibilità della pizza fatta in casa. E poiché la pizza non è completa senza una buona salsa, sono incluse le ricette per la salsa - dal sugo di pomodoro al pesto alla crema di ricotta. Tra le 28 ricette di pizza, ogni palato insaziabile dovrebbe trovare il suo preferito. I mangiatori conservatori troveranno conforto tra la Margherita e la Marinara, mentre i duri e puri possono attraversare tra un Argentino Fugazzeta e una Pizza portafoglio. La "Pizza tascabile" si chiama così perché è piegata per renderla più facile da mangiare. Ma attenzione: "Ancora mi ricordo esattamente come mi sono bruciato il palato con il primo morso a Napoli", avverte Teichmann su questo street food napoletano preferito. Tuttavia, prima di tuffarsi negli impasti e nei toppings, la teoria è essenziale! Senza acquisire le conoscenze necessarie, una pizza fai da te di successo è fuori questione.

In "Pizza Fundamentals", imparerai tutto il necessario sui diversi tipi di farina e il valore W, gli agenti lievitanti e il lievito madre, l'impastamento a mano o con la macchina, lo stiramento, la piega, l'arrotolamento, la modellatura, i tempi e le temperature di lievitazione, il forno per pizza e i forni casalinghi, i trucchi della padella e le pietre per pizza... E cosa sono la fermentazione in massa e la fermentazione a freddo? Non preoccuparti, non sei solo. In un riassunto conciso di sole due pagine, Sven Teichmann riassume tutto in

Questo libro non è solo una raccolta di ricette, ma un tributo celebrativo alla comunità e al piacere che la pizza ci offre nella nostra vita. A ogni morso, si gusta più che sugo di pomodoro e formaggio; si rivivono momenti condivisi, si vedono volti sorridenti e si sperimenta la semplice gioia di una fetta di pizza. Teichmann esprime la sua gratitudine alla comunità per questo libro d'esordio intitolato "Pizza Passion" e attende con impazienza il suo prossimo libro "Baking Passion".

Impasto per Pizza a 24 Ore

L'impasto a 24 ore è ideale per piccoli spazi del frigorifero, poiché può essere lasciato lievitare a temperatura ambiente. Ti serviranno 0,5g di lievito fresco per 500g di farina, delle dimensioni di un pisello.

Tempo di preparazione: 30-35 minuti, con un periodo di riposo di circa 24 ore

Cronologia:

Giorno 1

Autolisi dell'impasto: Preparazione intorno alle 17:30, 5 minuti

Impasto principale: Mescolamento e impastamento intorno alle 18:05, 15-20 minuti

Stiramento e piegatura, 5 minuti

Giorno 2

Porzionamento: Intorno alle 12:30, porzione, arrotonda, stiramento, 5 minuti

Intorno alle 18:30, processare le palline di impasto

Preparazione:

Giorno 1 - Autolisi dell'Impasto, Impasto Principale: Fermentazione a Freddo

Per l'autolisi dell'impasto, metti la farina in una ciotola grande, versa l'acqua e mescola grossolanamente con un cucchiaio fino a quando il liquido è completamente assorbito. Copri con un canovaccio e lascia riposare per 30 minuti. Per l'impasto principale, sciogli il lievito fresco (o lievito istantaneo) nell'acqua, versalo nell'autolisi dell'impasto e mescola bene a mano. Trasferisci l'impasto sulla superficie di lavoro, aggiungi il sale e impasta vigorosamente con le mani per 10-15 minuti finché l'impasto è liscio ed elastico. (In alternativa, impasta in una planetaria a velocità media per circa 5 minuti, quindi a velocità alta per 5-10 minuti.) Stiramento e piegatura dell'impasto, gira l'impasto di 90 gradi e ripeti il processo due volte. Tensione la palla di impasto stirandola 5-6 volte. Metti la palla di impasto nella scatola per impasto per pizza, sigilla e lascialo fermentare a temperatura ambiente per circa 18 ore (o 16-18 ore) durante la notte.

Giorno 2 - Fermentazione di Massa

Gira l'impasto sulla superficie di lavoro e dividilo in 3 pezzi uguali (ognuno circa 280g). Arrotonda un pezzo di impasto e giralo in modo che la cucitura sia in basso. Quindi, stiralo 5-6 volte per creare una palla di impasto liscia. Ripeti con gli altri due pezzi. Metti le palline di impasto nella scatola per impasto per pizza con un po' di spazio tra loro, sigilla e lasciale fermentare a temperatura ambiente per 6 ore (o 5-6 ore). Ora sono perfettamente fermentate e pronte per il processo.

Suggerimento: Assicurati di arrotondare e stirarle le palline di impasto per fornirgli tensione, che aiuta a contenere i gas durante la fermentazione di massa, impedendo loro di sfuggire. Inoltre, assicurati che l'impasto sia coperto durante la fermentazione per evitare la formazione di una crosta secca sulla superficie. Se non hai una scatola per impasto per pizza, unge un contenitore per alimenti, poiché è generalmente più piccolo e l'impasto potrebbe attaccarsi ai lati. Puoi anche usare una grande teglia per torte, assicurandoti che sia coperta se è abbastanza grande, non è necessario ungere. Se prevedi di cuocere la tua pizza nel forno in seguito, ricorda di aggiungere solo 20g di acqua e 10g di olio d'oliva all'impasto principale (vedi pagina 37).

Fugazzeta

"La Fugazzeta argentina è una variante di pizza deliziosa che combina cipolle affettate sottilmente con formaggio e a volte prosciutto succoso, apprezzata dai fan delle pizze abbondanti."

Tempo di preparazione: 40-45 minuti, con un periodo di riposo di 1 ora e 15 minuti e circa 22 minuti di cottura

In una ciotola grande, mescola insieme farina, acqua, lievito (o lievito istantaneo) e sale con un cucchiaio. Trasferisci questo composto su una superficie di lavoro e impastalo con le mani per 10-15 minuti, o finché non diventa liscio ed elastico (se preferisci, usa una planetaria a velocità media per circa 5 minuti, quindi aumenta a velocità alta per 5-10 minuti). Una volta fatto, trasferisci il composto in una ciotola, coprilo con un canovaccio e lascialo lievitare per un'ora. Dividi l'impasto a metà e dagli la forma di palline. Stirale 4-5 volte ciascuna per creare palline tese. Lasciale riposare per 15 minuti prima di continuare. Accendi il forno a 230°C (con calore superiore e inferiore). Ungi una teglia con olio d'oliva. Per il ripieno, taglia la mozzarella in cubetti da 1 cm. Grattuggia il Parmigiano e l'Edam. Affetta le cipolle sottile. Infarina la superficie di lavoro e stendi ogni palla di impasto con un matterello, rendendole leggermente più grandi della teglia. Metti un disco di impasto nella teglia preparata, quindi aggiungi la mozzarella, il Parmigiano e l'Edam sopra. Aggiungi un altro disco di impasto, preme i bordi insieme e punzecchia la superficie con una forchetta per impedire che si gonfi durante la cottura. Metti le cipolle sopra, spolverizza con origano e peperoncino e versa gocce di olio d'oliva su tutta la superficie. Posiziona la teglia nel forno preriscaldato sulla griglia centrale e cuoci per circa 22 minuti. Tira fuori e goditi!

Per una spiegazione dettagliata del processo di modellatura dei pezzi, consulta le pagine 22-27.

Suggerimento: Questa sostanziosa Fugazzeta è perfetta per una serata cinema con gli amici.

Divertiti nella tua avventura di cottura della pizza! - Heidi Driesner

Durante la preparazione della tua pizza fai-da-te, potresti trovare difficile gestire l'impasto Biga a causa del suo sapore e della sua texture nocciolati. Per coloro che non sono familiari con questa fase pre-impasto, Teichmann fornisce una spiegazione semplice nel libro "Pizza Fundamentals".

Per assicurarti che la tua pizza sia croccante e calda come quelle del "Teichner's Pizza Palace", potresti volerla mordere subito dopo che esce dal forno. Ciò è dovuto al fatto che più aspetti, più la crosta diventa morbida, influenzando la sua texture e il sapore complessivo.

