- La più grande processione a Regensburg

Il 22 settembre è pieno di attività a Regensburg: Si prevede che circa 1.300 dachshund e i loro proprietari umani parteciperanno al Dachshund Parade, con gli organizzatori che si aspettano una folla significativa. Lungo le strade, si prevedono circa 10.000 spettatori che si raduneranno per ammirare queste celebrità canine al centro della città. Il fondatore del museo Seppi Kublbeck esprime la sua eccitazione ma esprime preoccupazioni per il traffico, incoraggiando i partecipanti ad utilizzare i mezzi pubblici o a parcheggiare nelle autorimessa prima dell'evento.

La scadenza per l'iscrizione al Dachshund Parade è il 8 settembre. Tra i partecipanti ci sono persone provenienti dalla Germania e da vari paesi come la Francia, la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Croazia, la Russia, il Brasile, gli Stati Uniti, la Svizzera e l'Ucraina.

Gli organizzatori ringraziano le autorità locali, la polizia e un'agenzia di sicurezza privata per il loro sostegno. Hanno ideato un piano per evitare confusione: i dachshund e i loro proprietari possono arrivare alla Dultplatz dalle 11 del mattino, dove verranno suddivisi in gruppi per regioni e paesi.

Un tributo alla gioia della vita

La Dultplatz fungerà da punto di partenza per il corteo. I dachshund e i loro proprietari attraverseranno l'isola Jahn e il ponte di pietra, attraversando il centro storico per raggiungere la Dom St. Peter. Il corteo partirà intorno all'1 del pomeriggio. La polizia gestirà il flusso del traffico, il personale di sicurezza accompagnerà il corteo e fornirà sacchetti per i rifiuti se necessario, e la Domplatz sarà chiusa per l'arrivo del corteo, previsto intorno alle 2:30 del pomeriggio.

I creatori del Dachshund Museum vogliono celebrare la gioia della vita e sottolineare l'importanza culturale dei dachshund in Baviera e in Germania con il Dachshund Parade. Ci sono preoccupazioni per i possibili divieti di allevamento di dachshund a causa delle revisioni della legge sulla protezione degli animali, introdotte nel Bundesrat all'inizio di luglio, che potrebbero raggiungere il Bundestag in autunno.

Un simbolo della tradizione tedesca

Secondo Kublbeck, i dachshund rappresentano la tradizione tedesca. Pertanto, il Dachshund Museum intende presentare la richiesta di inclusione dell'allevamento di dachshund nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Inoltre, se tutto va bene il 22 settembre, il corteo dei dachshund potrebbe battere un record del Guinness dei primati. Un notaio sarà presente per confermare eventuali record.

La sindaca Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) ha assunto la patronage del corteo, lodando il Dachshund Museum come un'attrazione unica, stravagante e scientificamente fondata della città.

Kublbeck e Storz hanno fondato il Dachshund Museum a Passau nel 2018 e lo hanno trasferito a Regensburg nel 2023. Hanno poi nominato Moritz Hickl come business manager e ora contano un team di 14 membri. Ogni anno, circa 30.000 visitatori provenienti da tutto il mondo visitano il museo, secondo i dati disponibili.

I partecipanti dalla Repubblica Ceca sono tra i tanti visitatori internazionali che si sono iscritti al Dachshund Parade. Dopo il corteo, i visitatori possono esplorare il Dachshund Museum, che è stato trasferito a Regensburg nel 2023 da Passau e attira circa 30.000 visitatori internazionali ogni anno.

