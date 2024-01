La più grande portaerei della Marina statunitense torna negli Stati Uniti dopo un lungo periodo di dispiegamento nel Mediterraneo

La portaerei USS Gerald R. Ford tornerà al suo porto di origine di Norfolk, in Virginia, dopo il suo primo dispiegamento di combattimento, una crociera di otto mesi iniziata il 2 maggio, si legge nel comunicato.

La Ford - descritta da un portavoce della Marina come la "piattaforma da combattimento più adattabile e letale al mondo" - è stata commissionata nel 2017 ed è la più nuova portaerei della Marina statunitense e la nave principale della prima nuova classe di portaerei progettata dalla Marina in oltre 40 anni.

La nave da guerra da 100.000 tonnellate, con a bordo un contingente di caccia F/A-18 Super Hornet, è arrivata al largo delle coste di Israele nei giorni successivi agli attacchi terroristici di Hamas che hanno ucciso più di 1.200 persone.

Lo spostamento è stato ordinato per consentire alla Ford di contribuire alla "deterrenza e alla difesa regionale" degli Stati Uniti, ha dichiarato la Sesta Flotta.

Con la partenza della Ford, la USS Eisenhower è l'unica portaerei statunitense nella regione, mentre cresce la tensione per gli attacchi degli Houthi alle navi commerciali nel Mar Rosso.

Gli Houthi hanno lanciato decine di attacchi a navi commerciali dal 7 ottobre, affermando di agire in solidarietà con Hamas nel contesto della guerra del gruppo contro Israele.

Nel fine settimana, le forze statunitensi, compresi gli elicotteri che operano al largo della Eisenhower, hanno avuto il loro primo scontro mortale con le unità Houthi, affondando tre imbarcazioni Houthi che avevano attaccato una nave commerciale e sparato contro gli elicotteri statunitensi giunti in suo aiuto.

"Gli elicotteri della Marina statunitense hanno risposto al fuoco per autodifesa, affondando tre delle quattro piccole imbarcazioni e uccidendo gli equipaggi. La quarta imbarcazione è fuggita dalla zona", si legge in un comunicato del Comando centrale statunitense.

La Sesta Flotta degli Stati Uniti ha dichiarato che anche con la partenza della Ford, la Marina statunitense mantiene "un'ampia capacità sia nel Mediterraneo che in Medio Oriente".

La dichiarazione della Sesta Flotta ha detto che la nave d'assalto anfibio USS Bataan, che può trasportare i caccia stealth F-35 del Corpo dei Marines, così come la nave da sbarco USS Carter Hall e la nave da trasporto anfibio USS Mesa Verde stavano operando insieme nel Mediterraneo orientale.

Anche i cacciatorpediniere guidati statunitensi, alcuni dei quali hanno abbattuto droni e missili Houthi nelle ultime settimane, si trovano nella regione, ha dichiarato la Sesta Flotta.

Inoltre, gli Stati Uniti hanno avviato l'operazione Prosperity Guardian, una coalizione marittima volta a rafforzare la sicurezza nel Mar Rosso meridionale.

"Stiamo collaborando con gli alleati e i partner per rafforzare la sicurezza marittima nella regione. Il Dipartimento della Difesa continuerà a far leva sulla sua posizione di forza collettiva nella regione per dissuadere qualsiasi stato o attore non statale dall'escalation della crisi oltre Gaza", si legge nella dichiarazione della Sesta Flotta.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com