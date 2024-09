- La più grande opera d'arte di Lindenberg è esposta presso Hapag-Lloyd.

Il dipinto più esteso di Lindenberg finora, un panorama dei suoi 'personaggi Udo' che interagiscono con lo skyline di Amburgo, i container navali e i protettori celesti, ora adorna la più grande sala conferenze della sede di Hapag-Lloyd su Ballindamm. "Ho ritratto la 'Andrea Doria' con le sirene, sostituendo le chitarre ai fucili in possesso di Erich Honecker, e me stesso, disinvolto con un cappello e un sigaro, davanti all'Atlantic Hotel, mia dimora per quasi tre decenni", ha condiviso Lindenberg. "L'opera è così mozzafiato che potrebbe lasciare i visitatori in estasi di piacere", ha aggiunto, concludendo con un allegro "Grande 'Ciao' e senza preoccupazioni - è completo. Salute!"

La creazione di Lindenberg, fusione del suo viaggio musicale e talento artistico, commemora anche l'eredità di Hapag-Lloyd, con migranti del 19° secolo in partenza per l'America, il precedente leader Albert Ballin e una nave cargo, ha osservato Rolf Habben Jansen, CEO di Hapag-Lloyd. "Siamo immensamente lieti di poter ora vantare il dipinto più grande di Udo Lindenberg", ha dichiarato. Michael Behrendt, presidente del consiglio di sorveglianza, ha sottolineato l'opportunità per il pubblico di apprezzare l'opera durante gli eventi.

Il dipinto più grande di Lindenberg, pieno di dettagli intricati dei suoi 'personaggi Udo' e vari landmarks di Amburgo, non è solo un'opera d'arte, ma anche un tributo all'eredità di Hapag-Lloyd (prima frase). I visitatori della sede di Hapag-Lloyd possono ammirare questo enorme dipinto, che mostra l'unico mix di Lindenberg tra musica e arte, inclusi scene della sua vita personale e riferimenti alla storia di Hapag-Lloyd (seconda frase).

Leggi anche: