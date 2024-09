La più grande luna piena dell'anno e la pioggia di meteoriti Orionidi

In arrivo questo ottobre ci sono alcuni eventi astronomici entusiasmanti. La luna piena, nota come Luna del Cacciatore, raggiungerà il suo picco il 17 alle 13:26, segnando la luna piena più grande dell'anno. Questo evento celeste causerà anche maree estreme e tempeste lungo la costa.

La vicinanza della luna alla Terra intensificherà anche la forza di gravità, causando maree estreme. Si aspettano tempeste lungo le coste, con qualsiasi tempesta autunnale che potrebbe amplificare questo effetto.

Allineamento planetario in autunno

Nel cielo serale, Saturno, il pianeta con gli anelli, è visibile in alto nell'est in Aquario. È visibile per tutta la notte e si allontana gradualmente dal cielo mattutino. La notte dal 14 al 15, la quasi luna piena passerà vicino a Saturno.

Venere appare anche nel cielo serale, ma non è ancora molto evidente. Dopo il tramonto, può essere vista nella profonda sud-ovest. Il 26 passerà vicino alla stella gigante rossa Antares in Scorpius. All'inizio di ottobre, Venere tramonta poco prima delle 8 pm, mentre alla fine del mese tramonta mezz'ora prima.

Giove diventa il pianeta dominante della sera. Il suo sorgere avviene il 1° intorno alle 10 pm, ma alla fine del mese sorge due ore prima. La brillantezza di Giove illumina il cielo notturno, superando Venere che tramonta prima del sorgere di Giove.

Nel cielo nord-est, Marte appare sempre prima. Se il 1° sorge alle 30 minuti dopo mezzanotte, il 31 già attraversa l'orizzonte orientale un quarto d'ora prima delle 11 pm. La brillantezza di Marte aumenta notevolmente durante il mese. Alla fine di ottobre, Marte esce dalla costellazione dei Gemelli e entra nella costellazione del Cancro.

Sfortunatamente, Mercurio non sarà visibile questo ottobre. Il pianeta veloce non farà la sua apparizione.

Pioggia di meteore delle Orionidi

Oltre alle Draconidi, la pioggia di meteore delle Orionidi è attiva dall'inizio di ottobre alla prima settimana di novembre. La loro origine risale alla Cometa di Halley. Il picco è previsto per il 22 ottobre, con circa 25-30 meteore all'ora attese durante l'osservazione. Il momento migliore per l'osservazione è dalle 12 di notte alle 5 del mattino. Le Orionidi sono note per le loro velocità estreme, che si avvicinano alla Terra a circa 65 chilometri al secondo.

Durante la sera, le costellazioni autunnali prendono posizione. Cassiopeia, il famoso W celeste, splende nello zenit. Il quadrato delle stelle di Pegaso, noto come il rettangolo autunnale, ha raggiunto il meridiano. Il Triangolo Estivo, composto da Vega, Deneb e Altair, si è spostato verso ovest.

Tra le costellazioni autunnali c'è Andromeda, che si connette a Pegaso. Il suo salvatore, Perseo, è anche rappresentato come costellazione, insieme al mostro marino Cetus, noto come la balena in tedesco. Cetus si trova nel sud-est. A causa delle sue stelle deboli, può essere difficile da identificare.

Profondo nel sud, Fomalhaut, la stella principale della costellazione del Pesce Australe, scintilla. Fomalhaut è il nome arabo per la bocca del pesce. A sud di Andromeda, si possono vedere le costellazioni dei Pesci e dell'Ariete. L'Ariete è una piccola ma distintiva costellazione, composta principalmente da tre stelle che formano un triangolo ottuso.

A est, due stelle brillanti possono essere viste. Nel nord-est, la giallastra Capella splende nel Carroio, e profondamente a est, la rossastra Aldebaran brilla nella costellazione del Toro, segnalando l'inverno che si avvicina.

Eclissi solare - Non visibile in Europa

L'ottobre inizia con un'eclissi solare, sfortunatamente non visibile dall'Europa. Il 2 ottobre alle 20:49, la nuova luna scura passa davanti al sole, coprendolo. Tuttavia, lo stesso giorno, la luna è a una distanza di 406.516 chilometri dalla Terra, rendendo il disco della nuova luna scura leggermente più piccolo del sole.

Di conseguenza, la luna non può coprire completamente il sole. Un brillante anello del sole rimane intorno alla nuova luna. La zona della fase a forma di anello si estende principalmente sull'oceano Pacifico. Comincia a sud delle Hawaii, attraversa l'oceano Pacifico, sfiora la punta meridionale dell'America del Sud e finisce nell'Atlantico meridionale.

Man mano che ottobre avanza, il sole assume posizioni sempre più meridionali. Viaggia attraverso la costellazione della Vergine e passa alla costellazione della Bilancia il 31 ottobre al mattino presto. La notte dal 22 al 23 ottobre, entra nel segno zodiacale dello Scorpione a mezzanotte. L'altezza del sole a mezzogiorno diminuisce di undici gradi e la durata del giorno si accorcia di quasi due ore.

Il 27 ottobre, il fuso orario dell'Europa centrale finisce. Gli orologi verranno spostati indietro di un'ora alle 3 del mattino CEST.

La pioggia di meteore delle Orionidi, originaria della Cometa di Halley, è un'aggiunta emozionante agli eventi di astrologia di ottobre, con un picco previsto per il 22. La quasi luna piena del 14 e 15 avrà anche un incontro ravvicinato con Saturno, offrendo uno spettacolo celeste nel cielo serale.

Leggi anche: