- La pittura murale di una giocatrice di pallavolo che ha vinto una medaglia d'oro è stata diffusa razzisticamente

Un mural dedicato alla star italiana di pallavolo Paola Egonu a Roma è stato vandalizzato con scritte razziste. L'opera dell'artista di strada Laika, installata lo scorso lunedì fuori dalla sede del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ritraeva la pallavolista nera che festeggiava con la nazionale italiana dopo aver vinto l'oro alle Olimpiadi di Parigi. La pelle di Egonu era stata dipinta di rosa.

Inizialmente, la 25enne era raffigurata in un attacco al salto, con i colori della bandiera italiana e la parola "Italianità" dipinta accanto a lei. Egonu indossa la maglia della nazionale italiana e stringe la sua medaglia d'oro appena conquistata. Nata nel nord dell'Italia da genitori immigrati nigeriani, Egonu è diventata cittadina italiana nel 2014 e ha già affrontato il razzismo in passato. Di recente, un passaggio del controverso libro dell'ex generale dell'esercito italiano e europarlamentare Roberto Vannacci ha scatenato l'indignazione, in cui si affermava che i tratti fisici di Egonu non rappresentavano l'"Italianità". Laika ha dichiarato che la parola sotto il mural è un riferimento a Vannacci.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha condannato il vandalismo come un "insulto vergognoso a un grande italiano che ha portato il nostro paese al vertice del mondo". Ha espresso tristezza per il fatto che nel 2024 ci siano ancora razzisti "bloccati nella loro ignoranza". Il ministro dello Sport italiano Andrea Abodi ha espresso solidarietà a Egonu.

Il vandalismo del mural dedicato a Paola Egonu, una celebrata giocatrice di pallavolo italiana, durante i Giochi Olimpici, è un incidente deplorevole che contrasta con i valori promossi durante tali eventi internazionali. Parigi, dove Egonu ha conquistato la sua medaglia d'oro, è un testimone del suo eccezionale talento e della sua resilienza, nonostante abbia già affrontato commenti razzisti in passato.

