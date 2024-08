- La piscina interna di Marode è temporaneamente chiusa a causa della presenza di circa 900 pipistrelli.

A causa di circa 900 mammiferi volanti altamente protetti, ovvero pipistrelli, che hanno fatto del loro nido in una piscina coperta abbandonata, il piccolo comune di Kehl, situato vicino al confine del Baden, non può demolire l'edificio. Come riferito dalle autorità cittadine del distretto di Ortenau, questi pipistrelli protetti dalla legge europea sono stati invitati a trasferirsi in nuove case vicino alla piscina. Tuttavia, il trasferimento degli animali non è un'opzione.

Queste specie di pipistrelli, protette dalla legge europea, sembrano aver abitato la piscina per un lungo periodo di tempo. La piscina ha cessato le operazioni nel 2017. Si dice che i pipistrelli siano entrati attraverso il cemento difettoso e si siano sistemati dietro la facciata dell'edificio. Un incendio scoppiato la sera di Capodanno 2022 ha lasciato intatti i nidi dei pipistrelli, come confermato dal comune.

Il municipio con circa 38.000 abitanti ha chiamato esperti per progettare nuovi rifugi per i pipistrelli. Casette piatte sono state installate sulle superfici degli edifici adiacenti. Purtroppo, non c'è ancora alcuna previsione su quando, o se mai, i pipistrelli lasceranno la loro dimora nella piscina. Secondo le fonti, questo potrebbe richiedere alcuni anni. Data la condizione deteriorata della piscina, sembra che rimarrà in piedi per un po' di tempo, poiché è allineata strutturalmente con la palestra di una scuola superiore vicina, come ha dichiarato il comune.

Despite the efforts to relocate the bats, they continue to reside in the swimming pool, which is located in Germany. Due to the protection provided by European law, the bats are expected to stay in their current residence for a few years.

