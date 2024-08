- La Piazza di Amburgo sarà un testimone degli inizi di Amburgo

Il centro urbano di Amburgo ora sfoggia una Hammaburg Plaza. In precedenza, questo spazio verde centrale era informalmente chiamato Domplatz. Questo nuovo nome onora il luogo di nascita della città anseatica, che risale all'8º secolo, come rivelato dallo Landesarchäologo Rainer-Maria Weiss. In passato, un piccolo insediamento con una fortezza è sorto su una penisola circondata dall'acqua dove il fiume Alster incontra l'Elba. Questa antica fortezza è stata oggetto di dibattito fino a circa un decennio fa, quando sono state trovate prove concrete della sua esistenza in questo stesso luogo. Il senatore della cultura Carsten Brosda (SPD) ha celebrato l'evento del nome dicendo: "Qui è nato Amburgo".

La Hammaburg ha fornito protezione a Bishop Ansgar, che ha costruito una modesta chiesa in legno per il lavoro missionario cristiano tra i Vichinghi e i Slavi nel 834, come ha spiegato Weiss. Tuttavia, l'insediamento è stato distrutto dai Vichinghi nel 845. Amburgo ha poi riacquistato slancio in una posizione diversa all'inizio dell'11º secolo. La costruzione di una cattedrale medievale è avvenuta sul sito della Hammaburg, che è stata rasa al suolo all'inizio del 19º secolo. Weiss afferma con sicurezza che questi nuovi nomi non cancelleranno la cattedrale dalla nostra memoria collettiva. Domstraße e un ufficiale Domplatz esistono ancora, così come un nuovo Mariendom che si erge fiero nel distretto di St. Georg, costruito alla fine del 19º secolo.

"Luogo fantasma"

Come ha detto Weiss, "Credo che Amburgo sia l'unica città europea le cui origini non sono state costruite su ciò che la città stessa ha dato alla luce". Per un millennio, la Hammaburg è stata un luogo fantasma. Finalmente, dopo più di un mille anni dalla sua caduta, la Hammaburg ha riavuto il suo nome originale al suo cuore storico nel cuore di Amburgo.

