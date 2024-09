Nuove Font, Animazioni e Effetti

- La piattaforma di social media introduce caratteristiche artistiche innovative.

Instagram sta espandendo gli strumenti per Reels e Stories. Gli utenti ora hanno a disposizione una vasta gamma di nuovi tipi di font e possono animare il testo utilizzando diversi effetti. Queste improvements mirano a rendere più semplice per gli utenti personalizzare il proprio contenuto.

Per attivare la nuova funzione di testo, basta toccare l'icona del testo dopo aver selezionato una foto dalla galleria delle foto. È possibile aggiungere anche altre immagini toccando il pulsante 'Galleria' nell'angolo in alto a destra dello schermo. Basta toccare l'adesivo stesso per trasformarlo in un rettangolo, quadrato, cerchio, cuore o stella.

Testo e Adesivi per Foto e Diapositive

Un'altra funzionalità degna di nota è la possibilità di aggiungere testo e adesivi direttamente alle foto e ai post di diapositive. Gli utenti ora possono aggiungere testo alle loro immagini e posizionare altre immagini come adesivi sopra di esse. Queste funzionalità aprono la strada a una maggiore libertà artistica e offrono nuovi modi di raccontare storie.

Limite di Diapositive Migliorato per Più Contenuti

Instagram ha inoltre aumentato il limite per i post di diapositive fino a 20 foto e video. Questo aumento concede agli utenti maggiore spazio per creare post più approfonditi e diversificati, come riportato nel post ufficiale del blog dell'azienda. Indipendentemente dal formato, gli utenti ora hanno più opportunità per esprimere i propri pensieri in modo più intimo.

Dopo aver esplorato le nuove funzionalità di testo, potresti trovare te stesso a creare post più unici su Instagram. Utilizzando queste nuove font e animazioni, puoi aiutare le tue foto delle vacanze a distinguersi tra la folla sui social media.

Il limite di diapositive espanso su Instagram consente più contenuti in un unico post, offrendo più opportunità per raccontare una storia completa utilizzando foto e video, come evidenziato nel post ufficiale del blog dell'azienda.

