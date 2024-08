- La Pfandbriefbank continua a soffrire di carenza di immobili commerciali

pbb Continua a Lottare in un Mercato Immobiliare Commerciale debole

La tedesca Pfandbriefbank (pbb) continua a fare i conti con il calo del mercato immobiliare commerciale. Nel primo semestre dell'anno, il suo profitto prima delle imposte è crollato di oltre il 40% rispetto al primo semestre del 2023, passando da €81 milioni a €47 milioni, come riferito dalla pbb. "Non ci sono ancora segni di un'inversione di tendenza nei mercati immobiliari commerciali", ha detto il CEO Kay Wolf. Tuttavia, la banca si aspetta che il mercato si stabilizzi leggermente nel secondo semestre dell'anno, prevedendo un profitto prima delle imposte per l'intero anno significativamente migliore rispetto ai €90 milioni dell'anno precedente. "La banca è redditizia, ma non ancora abbastanza redditizia", ha sottolineato Wolf.

Il mercato immobiliare commerciale a livello mondiale era virtualmente stagnante nel 2023, con prezzi e volumi di affari in calo in molti paesi. L'aumento dei tassi di interesse e la debole domanda, in particolare per gli uffici, sono stati fattori contribuenti. Di conseguenza, pbb ha dovuto aumentare notevolmente le sue provvisioni per i prestiti in default e a rischio.

Due Terzi dei Tagli al Personale Attuati

Nel primo semestre, la banca ha accantonato €103 milioni per le provvisioni per il rischio. Si tratta quasi di cinque volte di più rispetto al primo semestre del 2023, ma ancora significativamente inferiore rispetto al secondo semestre dell'anno precedente, quando pbb ha accantonato €191 milioni. Nel quarto trimestre del 2023, la banca è addirittura scivolata nel rosso.

Lo scorso anno, pbb ha annunciato piani per ridurre la sua forza lavoro a tempo pieno di 150 posti su 800, con il processo gestito in modo socialmente responsabile senza licenziamenti forzati. Il CFO Marcus Schulte ha detto che due terzi di questi tagli al personale sono ora stati attuati.

In risposta alle sfide nel mercato immobiliare commerciale, pbb ha deciso di trasferire la sua sede da Francoforte a Garching vicino a Monaco all'inizio del 2025. Questo spostamento è finalizzato a ridurre i costi operativi e migliorare l'efficienza.

