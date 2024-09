La petizione ucraina spinge all'azione: proposta di ridurre il limite di età massima a 50 anni

14:34 Russia: Undici persone, inclusi due minori, rimangono ferite negli attacchi ucraini alla regione di BelgorodUndici persone, inclusi due minori, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini alla regione russa di Belgorod e alla sua capitale. Il governatore Vyacheslav Gladkov lo ha annunciato via Telegram. Un asilo è stato danneggiato. Gladkov ha condiviso immagini dell'edificio dell'asilo crollato e di altri detriti e strutture danneggiate nella regione. Le autorità locali hanno deciso di chiudere temporaneamente diverse scuole e asili nella regione a causa degli attacchi. Il 2 settembre segna il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive in alcune regioni dell'Ucraina e della Russia.

14:10 Zelensky: Attacchi missilistici russi danneggiano gravemente la moschea e il centro culturale islamico di KyivNella notte, gli attacchi missilistici russi sulla città di Kyiv (vedi voci 05:39, 06:20 e 09:29) hanno gravemente danneggiato una moschea e un centro culturale islamico adiacente. Su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato la Russia per il suo disprezzo per i valori spirituali e umani, nonché per qualsiasi religione o credenza. Ha dichiarato che la campagna distruttiva della Russia contro il popolo ucraino continua, con l'obiettivo di distruggere tutte le comunità e persino i luoghi di culto sacri. Il mufti capo della comunità locale, Vadym Dashevski, ha detto all'agenzia di stampa Reuters che la moschea è stata colpita in un attacco vigliacco.

13:39 Immagini dettagliate mostrano attacchi estesi dei droni contro MoscaL'Ucraina ha condotto un attacco su larga scala con i droni, raggiungendo obiettivi nella e intorno a Mosca. Un'esplosione è avvenuta in una raffineria situata a 16 chilometri dal Cremlino. Due altre centrali elettriche sono state colpite. Secondo i resoconti russi, sono stati intercettati oltre 150 droni ucraini.

12:58 La Polonia considera l'abbattimento dei droni e degli aerei russi che si avvicinano ai confiniIl ministro degli Esteri della Polonia, Radoslaw Sikorski, ritiene che la Polonia abbia il diritto di abbattere i droni e gli altri aerei russi che si avvicinano ai suoi confini dallo spazio aereo ucraino. Sikorski ha espresso questo punto di vista al "Financial Times" (FT) britannico. Sikorski si oppone alla posizione ufficiale della NATO, che considera troppo grande il rischio di esacerbare il conflitto attraverso un eventuale coinvolgimento diretto con le forze russe. La NATO ha finora respinto l'abbattimento dei droni e dei missili russi sopra l'Ucraina, insieme alla richiesta di Kyiv di una zona di esclusione aerea sul paese. Sikorski ha detto al FT: "Credo che se gli aerei ostili si avvicinano al nostro spazio aereo, questo rappresenterebbe un atto legittimo di autodifesa. Dal momento in cui entrano, il rischio di danni a causa dei detriti diventa significativo".

12:12 Munz: Risposta russa alle vittorie elettorali di AfD e BSW, nonché al più grande attacco di droni sulla capitaleI risultati delle elezioni statali nella Turingia e nella Sassonia hanno attirato l'attenzione in Russia. Il corrispondente di NTV Rainer Munz riferisce delle reazioni alle vittorie elettorali di AfD e BSW e discute dell'atteggiamento di Mosca riguardo a ciò che potrebbe essere il più grande attacco di droni sulla capitale russa mai registrato.

11:40 Putin elogia l'avanzata rapida delle truppe russe nell'occupazione dei nuovi territori ucrainiIl presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la velocità con cui le sue truppe hanno occupato nuovi territori nel vicino Ucraina. Ha detto agli studenti che l'Ucraina aveva tentato di ostacolare l'avanzata delle truppe russe nella regione del Donbass con una controffensiva nella regione di Kursk, ma senza successo. Putin ha dichiarato, secondo le agenzie di stampa russe, che invece di 200 o 300 metri, si tratta di diversi chilometri quadrati di progresso. Ha sottolineato che il ritmo dell'offensiva nella regione del Donbass non è stato osservato da tempo. Putin ha visitato brevemente la repubblica siberiana di Tuva durante il viaggio in Mongolia per insegnare una nuova materia introdotta dopo l'inizio della guerra, "Conversazioni sull'importante". La lezione, impregnata di propaganda, cerca di portare i bambini più vicino alla posizione politica del Cremlino. Putin ha spesso assunto il ruolo di insegnante il primo giorno di scuola negli ultimi anni. Durante una lezione pubblica, ha ribadito la sua affermazione secondo cui la guerra che ha iniziato serve a proteggere il suo paese.

11:07 L'Ucraina abbatterebbe 22 dei 35 missili russi e distruggerebbe 20 dei 23 attacchi dei droni ucrainiL'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 22 dei 35 missili russi e distrutto 20 dei 23 attacchi dei droni ucraini. Nove missili balistici e 13 missili cruise sono stati abbattuti sopra Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Immagini mostrano l'attacco missilistico russo al centro commerciale ed eventi di KharkivGli attacchi missilistici russi sulla città di Kharkiv sono in corso da diversi giorni. Secondo i resoconti ucraini, almeno 10 missili sono stati lanciati contro la città domenica, colpendo un centro commerciale ed eventi. Molte persone sono rimaste ferite.

10:01 Il numero di feriti nell'attacco missilistico russo a Sumy aumentaIl numero di feriti nell'attacco missilistico russo alla città di Sumy nel nord-est dell'Ucraina è aumentato. Secondo gli ultimi aggiornamenti del ministero dell'Interno ucraino, 18 persone, inclusi sei minori, sono rimaste ferite. Il ministero aveva precedentemente riferito che almeno 13 civili, inclusi quattro bambini, erano rimasti feriti nell'attacco. Il missile russo ha colpito un centro di riabilitazione sociale e psicologica per bambini e un orfanotrofio a Sumy. La situazione di sicurezza nella regione di Sumy è peggiorata ulteriormente dopo l'inizio dell'incursione transfrontaliera nella regione russa di Kursk l'6 agosto. La città di Sumy, con oltre 250.000 abitanti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Ucraina: Due Feriti in un Attacco Aereo Russo su KyivLa Russia ha colpito Kyiv, la capitale ucraina, con missili, come già successo alle ore 05:39 e 06:20. Almeno due persone sono rimaste ferite a causa dei detriti delle missili abbattuti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Si sono verificati incendi e danni a proprietà e infrastrutture. Un'allerta aerea nazionale è stata in vigore per quasi due ore fino alle prime ore del mattino.

08:57 ISW: Maggioranza dei Russi Sostiene la Guerra in UcrainaIl sostegno alla partecipazione militare russa in Ucraina rimane forte tra la popolazione russa, nonostante l'invasione dell'Ucraina nella regione di confine russa di Kursk. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), che si basa sui dati del centro di sondaggi indipendente Levada Center, la percentuale di russi a favore della guerra in Ucraina è aumentata ad agosto, passando dal 75% di luglio e dal 77% di giugno al 78%. La popolazione russa non sembra stanca della guerra, dando al Cremlino flessibilità nella sua strategia per condurre una guerra di logoramento prolungata contro l'Ucraina, secondo gli analisti dell'ISW.

08:11 Ucraina Fornisce Dettagli sulle Perdite RusseLo Stato Maggiore ucraino ha fornito nuovi dati sulle perdite russe in Ucraina. Secondo i loro dati, la Russia ha perso circa 617.600 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di 1.300. Un rapporto da Kyiv segnala anche la distruzione di nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema d'artiglieria mediocre, e 30 droni. In totale, la Russia ha perso, secondo le cifre ucraine, 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino. Le stime internazionali collocano queste perdite a un livello inferiore, ma sono anche valori minimi.

07:29 Governatore: Saporizhzhia Sottoposta a 171 Attacchi Russi in 24 OreLe forze russe hanno bombardato la regione ucraina di Saporizhzhia 171 volte nelle ultime 24 ore, secondo un post su Telegram del governatore militare di Saporizhzhia, Ivan Fedorov. Sono state effettuate quattro incursioni aeree russe sui centri abitati di Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriivka, con l'uso di 95 droni.

07:03 Equipaggi di Soccorso Salvano un Uomo Vivo dalle Macerie a KharkivEquipaggi di soccorso sono riusciti a liberare un uomo vivo dalle macerie di un palazzo crollato a Kharkiv, in Ucraina, dopo un attacco aereo russo, come riferito da Reuters. Il superstite ha dichiarato di stare "bene" subito dopo il salvataggio. Più di 40 persone, tra cui cinque bambini, sono rimaste ferite negli attacchi con missili russi su Kharkiv, secondo i resoconti ufficiali. Diversi missili hanno colpito un centro commerciale e un palazzo nel tardo pomeriggio di domenica.

06:20 Distruzione: Massiccio Attacco Aereo Russo su KyivLa Russia ha attaccato l'Ucraina con ondate di droni, oltre dieci missili cruise e numerosi missili balistici, prendendo di mira Kyiv e probabilmente altre città, secondo quanto riferito dalla forza aerea ucraina. Le esplosioni a Kyiv hanno costretto molti residenti a cercare riparo nei rifugi antiaerei. Il sindaco Vitali Klitschko riferisce che i servizi di emergenza sono stati chiamati nei distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko segnala su Telegram diversi incendi. Il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko, riferisce anche incendi nel distretto di Shevchenkivskyi, dove una persona è stata ferita dai detriti caduti. "Risponderemo. Il nemico lo sentirà," scrive il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, su Telegram.

05:39 Kyiv Sottoposta a Un Nuovo Attacco: Attacco con Razzi RussiLa capitale ucraina Kyiv è stata nuovamente presa di mira da un attacco con razzi russi, secondo i resoconti militari ucraini. Le difese sono impegnate a respingere l'attacco, come annunciato dai rappresentanti militari ucraini tramite Telegram. I testimoni oculari a Kyiv riferiscono di diverse esplosioni forti, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea. Non è ancora noto il numero esatto di razzi lanciati e l'eventuale entità dei danni.

04:46 Putin: Nuovo Gasdotto per la Cina Sulla Tabella di MarciaI preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina stanno procedendo come previsto, secondo il presidente Vladimir Putin. one studio di fattibilità è stato approvato a gennaio 2022 e sono state condotte indagini tecniche necessarie, ha detto Putin in un'intervista al quotidiano mongolo Onoodor, come riportato sul sito del Cremlino. Il gasdotto "Power of Siberia 2" previsto dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia.

03:34 I Russi Bombardano un Orfanotrofio a Sumy - 13 FeritiI soldati russi hanno attaccato un centro di riabilitazione e orfanotrofio a Sumy con razzi. Secondo Ukrainska Pravda, 13 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. L'edificio si trova in un'area residenziale, secondo quanto riferito dal quotidiano, citando l'amministrazione militare locale.

02:26 Sondaggio: Polonia Favorevole allo Sparare ai Droni Russi che Violano lo Spazio AereoSecondo un sondaggio condotto dal quotidiano polacco "Rzeczpospolita", circa il 60% dei cittadini polacchi crede che il loro esercito dovrebbe abbattere i droni russi che violano lo spazio aereo polacco durante gli attacchi all'Ucraina. Il sondaggio si riferisce a un oggetto aereo non identificato, presumibilmente un drone auto-distruttivo della serie Shahed, che ha sorvolato la Polonia per mezz'ora il 26 agosto prima di scomparire. Il brigadiere generale polacco Tomasz Drewniak ha espresso i suoi pensieri a Radio RMF24 che la Russia potrebbe stare testando il sistema di difesa aerea polacco inviando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Una Vittima nella Regione di Belgorod: Una Persona Temuta Morta per l'Attacco dell'UcrainaIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, riferisce di una vittima nel villaggio di Shagarovka vicino al confine, a causa degli attacchi dell'Ucraina. Tre persone sono rimaste ferite negli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato colpito dai bombardamenti dell'Ucraina.

23:08 La Russia Rivendica la Sconfitta di 158 Attacchi di Droni dell'UcrainaLa Russia sostiene di aver respinto "massicci" attacchi di droni dell'Ucraina sulla capitale Mosca e 14 altre regioni, con un totale di 158 oggetti aerei intercettati, secondo il servizio online Telegram del Ministero della Difesa. Dieci droni avrebbero preso di mira Mosca.

22:24 Attacco Aereo su Kharkiv: il Numero dei Feriti Sale a 47Il numero delle vittime nell'enorme attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, compresi sette bambini, secondo il servizio di stato ucraino per le situazioni di emergenza su Telegram. Vari edifici civili, tra cui un centro commerciale, sono stati colpiti, come mostrato dalle foto delle agenzie di stampa.

21:52 Incidente di Elicottero Ucraino Durante l'Addestramento: Due Piloti MortiDue piloti sono morti in un incidente di elicottero all'Università Nazionale dell'Aviazione dell'Esercito dell'Ucraina Ivan Kozhedub a Kharkiv. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform riferisce che l'elicottero, un Mi-2, era in una missione di addestramento. Questa informazione è stata condivisa sulla pagina Facebook dell'università, riportata da Ukrinform. "L'università ha subito una perdita irreparabile - l'equipaggio di due persone è perito", ha dichiarato la pagina Facebook dell'università. Gli investigatori, gli specialisti e i rappresentanti del Ministero della Difesa stanno attualmente esaminando il luogo dell'incidente. La causa dell'incidente remains unknown.

21:06 La Società di Energia Ucraina Annuncia i BlackoutA causa degli intensi attacchi russi alla rete elettrica ucraina, ci saranno diversi blackout lunedì. La società di energia ucraina Ukrenergo lo ha annunciato, come riportato da Ukrinform. L'approvvigionamento di energia alle strutture critiche non sarà limitato. Tuttavia, Ukrenergo avverte che potrebbero esserci cambiamenti nell'ampiezza delle restrizioni.

