- La persona subisce danni in caso di incontro con animali selvatici - l'animale muore

In un incontro con animali selvatici vicino a Lauda-Königshofen nella regione del Main-Tauber, una donna ha riportato ferite. Secondo le forze dell'ordine, la conducente non è riuscita a evitare di investire l'animale. Stava attraversando una strada di campagna prima dell'alba quando la sua automobile ha investito un cinghiale. Purtroppo, l'animale non è sopravvissuto all'incidente, mentre la donna di 53 anni è stata ricoverata in ospedale a causa di ferite lievi. La sua autovettura è stata descritta come così danneggiata da dover essere rimorchiata. La polizia stima che il danno economico causato dallo scontro ammonti a più di 10.000 euro.

L'incidente è avvenuto nel distretto del Main-Tauber, specificamente lungo una strada di campagna vicino a Lauda-Königshofen. Di conseguenza, le autorità del distretto del Main-Tauber hanno iniziato a indagare sull'incidente coinvolto la donna e il cinghiale.

