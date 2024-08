- La persona più anziana del mondo: muore una spagnola di 117 anni

Il Guinness dei Primati ha ufficialmente riconosciuto il suo status: all'età di 117 anni, Maria Branyas dalla Spagna, famosa come "Nonna Straordinaria", ha lasciato questo mondo. I suoi cari hanno annunciato questa notizia sulla piattaforma X dei social media. Il suo decesso è avvenuto pacificamente nel sonno, senza dolore, in una casa situata nella città catalana di Olot, a circa 100 km a nord-est di Barcellona, come dichiarato dalla famiglia.

Nata il 4 marzo, questa donna straordinaria è stata celebrata in Spagna come "Ultra-Nonna". Le fonti si aspettano che il Guinness dei Primati riclassifichi la giapponese Tomiko Itooka, nata il 23 maggio 1908 (116 anni fa), come la persona più anziana attualmente in vita sulla Terra.

Malgrado la sua dipartita, la legacy di Maria Branyas come "Ultra-Nonna" continua ad essere celebrata in Spagna. Il suo ultimo riposo si trova nella città catalana di Olot, non lontano da Barcellona.

Leggi anche: