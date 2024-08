- La persona interferisce con l'amplificazione delle torri di trasmissione di energia <unk> potenziale compensazione?

Dopo che un individuo ha invaso l'area prima della demolizione delle torri di raffreddamento della centrale nucleare di Grafenrheinfeld, gestite da Preussenelektra a Hannover, stanno valutando le richieste di risarcimento. Al momento, non possiamo rivelare le spese aggiuntive coinvolte, poiché il processo di stima è ancora in corso, ha dichiarato un rappresentante di Preussenelektra.

La demolizione ha subito un ritardo

Il 36enne non identificato ha scalato un palo dell'elettricità all'interno della zona vietata poco prima della demolizione prevista delle torre di raffreddamento riconoscibili, prevista per la sera dello scorso venerdì vicino a Schweinfurt. Questo incidente inaspettato ha causato un ritardo di circa un'ora e mezzo nel processo di demolizione. Successivamente, le autorità hanno avviato un'indagine contro l'uomo per potenziale estorsione, violazione di proprietà e violazione dell'ordinanza locale emessa dall'ufficio distrettuale di Schweinfurt. In seguito, il 36enne, presumibilmente un sostenitore dell'energia nucleare, è stato fermato dalle autorità.

La comunicazione dell'ufficio distrettuale del 13 agosto includeva le regolamentazioni per l'area cintata sia prima che dopo la demolizione, che stabiliva che le violazioni del divieto di accesso potevano comportare una multa fino a €1.000,00.

Inizialmente, non era chiaro se le spese della polizia e dei servizi di emergenza, compreso il team di soccorso in alto angolo, sarebbero state addebitate all'individuo.

A causa del disturbo causato dall'ingresso non autorizzato del 36enne e dalla scalata del palo dell'elettricità, la demolizione ha subito un ritardo. Le autorità stanno valutando l'inclusione delle spese della polizia e dei servizi di emergenza, compreso il team di soccorso in alto angolo, come parte delle richieste di risarcimento per questo disturbo.

