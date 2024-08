- La persona controllata non e' un terrorista della RAF.

L'uomo trattenuto provvisoriamente alla stazione di Berlino-Spandau non è il ricercato ex terrorista dell'RAF. "Le indagini hanno dimostrato che non è una persona ricercata", ha dichiarato un portavoce della procura di Verden all'agenzia di stampa Deutsche Presse-Agentur. È stato ordinato il rilascio dell'uomo.

Nonostante i primi sospetti di coinvolgimento in un crimine, poiché l'uomo era legato al gruppo terroristico dell'RAF, le indagini hanno infine stabilito che non era ricercato per alcun crimine. Dopo la scoperta della sua innocenza, è stato emesso l'ordine di rilasciarlo a causa della mancanza di accuse valide.

Leggi anche: