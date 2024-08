- La persona controllata non è un ex terrorista della RAF

Uomo trattenuto provvisoriamente alla stazione di Berlino-Spandau non è un ex terrorista dell'RAF ricercato. "I controlli hanno dimostrato che non è una persona ricercata," ha dichiarato un portavoce della procura di Verden all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. È stato ordinato il rilascio dell'uomo. Poiché è un passante innocente, non verranno forniti dettagli.

Secondo l'Ufficio di polizia criminale dello Stato di Bassa Sassonia, l'uomo è stato trattenuto dopo una segnalazione della popolazione. Un portavoce ha dichiarato che il fermo provvisorio era in relazione ai sospetti ricercati Burkhard Garweg (55) e Ernst-Volker Staub (69). È stata effettuata una comparazione del DNA, secondo le informazioni della dpa.

Negli ultimi mesi, diverse persone sono state controllate perché scambiate per Garweg o Staub. Recentemente, c'è stata un'ampia operazione di polizia a Berlino a metà luglio a causa di questo. I testimoni avevano contattato la polizia, credendo di aver visto Staub su una nave passeggeri sulla Sprea. Si è rivelato un falso allarme dopo il controllo delle identità.

La procura di Verden sta indagando su Staub, Garweg e Daniela Klette dal 2015 per tentato omicidio e tentato e consumato rapina aggravata in più casi. Klette è stata arrestata a Berlino-Kreuzberg alla fine di febbraio di quest'anno. Si trova in custodia. La polizia, guidata dall'Ufficio di polizia criminale dello Stato di Bassa Sassonia, la stava cercando da decenni.

La ricerca di Staub e Garweg continua. Erano parte della cosiddetta terza generazione dell'estremista di sinistra Armata Rossa (RAF). Nel 1998, l'RAF, che aveva ucciso più di 30 persone, si è dichiarata sciolta.

