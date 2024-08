- La persona che ha arrestato non e' un terrorista della RAF.

L'uomo momentaneamente trattenuto alla stazione di Berlino-Spandau non è il ricercato ex-terrorista dell'RAF. "Le indagini hanno dimostrato che non è una persona ricercata," ha dichiarato un portavoce della procura di Verden all'agenzia di stampa Deutsche Presse-Agentur. È stato ordinato il rilascio dell'uomo.

In precedenza, un uomo era stato momentaneamente trattenuto in relazione alla ricerca di due ex-terroristi dell'RAF. Secondo un rapporto del "Bild", l'informatore ha riconosciuto l'uomo, seduto in un ICE, come Ernst-Volker Staub. Il portavoce dell'LKA ha dichiarato semplicemente che il fermo era in relazione al ricercato Burkhard Garweg (55) e Ernst-Volker Staub (69).

La direzione della Polizia Federale di Berlino ha dichiarato che un uomo era stato momentaneamente trattenuto durante un controllo delle persone martedì intorno alle 21:00. Si trova attualmente in custodia a Berlino, come ha dichiarato un portavoce.

Primo terrorista dell'RAF arrestato a febbraio

Dal 2015, la procura di Verden sta indagando sugli ex-terroristi dell'RAF Staub, Daniela Klette e Garweg per tentato omicidio e tentato e compiuto rapina aggravata in diversi casi. Klette è stata arrestata alla fine di febbraio a Berlino-Kreuzberg. La polizia, guidata dall'LKA della Bassa Sassonia, la stava cercando da decenni.

La ricerca di Staub e Garweg continua. Appartenevano alla cosiddetta terza generazione dell'estremista di sinistra Armata Rossa (RAF). Nel 1998, l'RAF, che aveva ucciso più di 30 persone, si è dichiarata sciolta.

Dopo l'arresto di Daniela Klette a Berlino-Kreuzberg, la ricerca di Burkhard Garweg e Ernst-Volker Staub, ex-terroristi dell'RAF, continua. Il portavoce dell'LKA ha menzionato che l'uomo momentaneamente trattenuto era collegato ai loro casi.

Nonostante la direzione della Polizia Federale abbia trattenuto un individuo a Berlino, le indagini hanno rivelato che non è Burkhard Garweg o Ernst-Volker Staub, come sospettato in precedenza.

