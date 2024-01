La perla d'acqua dolce più grande del mondo all'asta nei Paesi Bassi

Oltre che per le sue dimensioni e il suo aspetto animale, la perla è famosa per i suoi circa 300 anni di storia, durante i quali è passata di mano in mano tra mercanti coloniali, nobili gioiellieri e reali europei, tra cui Caterina la Grande.

Il Leone Dormiente sarà venduto alla casa d'aste Venduehuis dell'Aia il 31 maggio, con una stima massima di 540.000 euro (632.000 dollari).

Secondo Venduehuis, la perla è di origine cinese e si ritiene che si sia formata tra il 1700 e il 1760, durante la dinastia Qing. Dopo la sua scoperta, il Leone Dormiente fu trasferito da mercanti olandesi a Batavia, l'attuale Giacarta, prima di essere spedito in Europa - una mossa che si ritiene abbia violato il divieto dell'imperatore cinese Qianlong di esportare perle di grandi dimensioni.

L'oggetto fu messo all'asta per la prima volta nel 1778 ad Amsterdam dopo la morte del suo proprietario, un ricco mercante della Compagnia olandese delle Indie orientali. Pubblicizzata sul volantino dell'asta come un "noto pezzo da gabinetto reale, raffigurante un leone addormentato, creato dalla natura stessa", la perla fu acquistata per conto dell'imperatrice di Russia, Caterina la Grande, e trasferita a San Pietroburgo, secondo il catalogo Venduehuis.

Il Leone dormiente riemerse in Polonia a metà del 1800 e fu acquistato da un gioielliere che lavorava per Vittorio Emanuele II, il primo re dell'Italia unita. In seguito, la perla passò in mano a diversi altri gioiellieri europei, per poi tornare nei Paesi Bassi quando la rivoluzione russa del 1917 ne impedì il ritorno a San Pietroburgo. Nel 1979, la perla è stata acquistata dal suo attuale proprietario, la Amsterdam Pearl Society.

"Ciò che rende questo oggetto ancora più interessante è che ha percorso un lungo viaggio dal XVIII secolo", ha dichiarato via e-mail Peter Meefout, direttore della Venduehuis.

Negli ultimi decenni, la perla è stata oggetto di studi da parte di storici e gemmologi. Un lavoro del 2014, pubblicato sul Journal of Gemology, ha rilevato che mentre la forma e le notevoli dimensioni dell'oggetto sono altamente irregolari, la sua stratificazione interna è coerente con le perle d'acqua dolce presenti in natura.

Il lotto d'asta comprende una scatola di rame costruita appositamente per la perla al momento della sua scoperta, secoli fa. Entrambi gli oggetti saranno esposti questo fine settimana, prima di essere messi all'asta per la seconda volta in quasi 240 anni.

"La Perla del Leone Dormiente probabilmente non sarà in vendita per i prossimi 200 anni o giù di lì", ha detto Meefout. "È l'ultima occasione per il pubblico olandese di vedere questa meraviglia della natura".

